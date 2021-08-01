За победу в прыжках в высоту среди мужчин боролись 13 атлетов. Украинец Андрей Проценко не сумел преодолеть квалификацию.

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Главная борьба за чемпионство велась между представителем Катара Мутазом Баршимем, итальянцем Джанмарко Тамбери и белорусом Максимом Недасековым.

Баршим и Тамбери все свои попытки до 2,37 метра выполнили чисто и с первой попытки. А вот 2,39 метра никому из них не покорилось.

Поскольку попытки у обоих закончились, и они показали одинаковый результат, перед арбитрами встала непростая задача – кого определить чемпионом. Спортсменам предложили либо дальше прыгать, либо разделить победу. Оба выбрали второй вариант.

Стоит отметить, что Недасеков тоже прыгнул на 2,37 метра. Но в предыдущих попытках он допустил ошибки, поэтому стал лишь третьим.