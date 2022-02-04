На Олимпиаде-2022 установили новый мировой рекорд еще до церемонии открытия

Китайская пара фигуристов Суй Вэньцзин и Хань Цун установили новый мировой рекорд в соревнованиях спортивных пар. Они побили рекорд русской пары.

Новый мировой рекорд

Суй Вэньцзин и Хань Цун в парной короткой программе набрали 82,83 балла. Сделали они это в пятницу, 4 февраля, еще до того, как прошла официальная церемония открытия Олимпиады-2022.

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Предыдущий мировой рекорд принадлежал российской паре Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Они на чемпионате Европы получили 82,36 балла.

При этом на Олимпиаде-2022 они улучшили свой же результат, но китайская пара обошла их.

Суй Вэньцзин и Хань Цун на предыдущей Олимпиаде в Пхенчхане получили серебряные награды.

Теперь в понедельник, 7 февраля, спортивные пары выступят в произвольной программе. Там они могут побить мировой рекорд по сумме баллов в короткой и произвольной программе, пока принадлежащий российской паре.