На Олимпиаде-2022 состоялись первые соревнования

На зимних олимпийских играх в Пекине прошли первые соревнования. За два дня до официального открытия были сыграны матчи в керлинге.

В среду, 2 февраля, состоялись соревнования по керлингу смешанных пар. Были сыграны четыре матча.

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В первой игре встретились чемпионы мира из сборной Великобритании и бронзовые призеры предыдущего первенства сборная Швеции. В драматической борьбе победили британцы со счетом 9:5.

Также в первый день хозяина турнира сборная КНР победила Швейцарию со счетом 7:6. С таким же счетом Чехия одолела Норвегию.

В матче между сборным США и Австралии сильнее оказались американцы 6:5.

Турнир будет проходить по круговой системе, после чего четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Победители полуфинальных пар сыграют в матче за золото, а неудачники – за бронзу. Финальный день соревнований смешанных пар запланирован на 8 февраля.

Местом проведения стал Национальный плавательный комплекс, построенный к летней Олимпиаде-2008, которую принимал Пекин. Для зимней Олимпиады-2022 он был переработан, чтобы смог принять соревнования по керлингу. В дальнейшем его планируют использовать и для зимних, и для летних видов спорта в зависимости от сезона.