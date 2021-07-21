На Олимпиаде-2020 стартовали первые соревнования: как это было

В ночь на 21 июля на стадионе "Фукусима Адзума" в Японии состоялись первые соревнования на Олимпийских играх-2020.

Соревнования начались в софтболе (облегченная разновидность бейсбола), мужском и женском футболе, а также в академической гребле и стрельбе из лука.

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Первые соревнования

В первом туре группового этапа по софтболу женская сборная Японии одержала вверх над Австралией со счетом 8:1.

Соревнования по софтболу на летних Олимпийских играх продлятся с 21-го по 27 июля. Шесть женских сборных разыграют один комплект наград. Вместо этого мужчины будут соревноваться в бейсболе.

Трехкратным обладателем золотых медалей является сборная Штатов, одноразовым – Япония.

Уже 23 июля в Токио откроются Олимпийские игры. На фоне третьей волны пандемии коронавируса в страну прилетят около 90 тысяч человек – атлетов, тренеров, спортивных функционеров и журналистов. Против проведения игр в таких условиях активно выступают японские врачи и сами жители Токио.

– это разновидность бейсбола с использованием более мягкого мяча и увеличенной биты. Матч длится семь иннингов.