На Олимпиаде-2020 побили рекорд, который принадлежал украинцам с 1996 года

Олимпийские игры-2020 не успели стартовать, как на соревнованиях уже было обновлено несколько рекордов. Лучший результат украинки в стрельбе из лука Лины Герасименко был побит в Токио.

Рекорд украинки побит

На Олимпийских играх-2020 в Токио завершились квалификации в стрельбе из лука среди женщин. Сразу трем кореянкам и одной представительнице Мексики удалось превзойти олимпийский рекорд украинки Лины Герасименко, который держался еще с Олимпиады-1996 в Атланте.

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Тогда украинская лучница установила рекорд с результатом 673 очка. С этого года так ни одна из спортсменок не смогла побить такой показатель до соревнований в Японии.

На первом месте квалификацию завершила Ан Сан, переплюнувшая результат Герасименко на 7 очков – 680 пунктов. До мирового рекорда не хватило 12 баллов – 692 очка.

Лучшей среди украинок стала Вероника Марченко. 28-летняя спортсменка заняла 35 место. У Анастасии Павловой 41-я позиция (631 очко), а у Лидии Сичениковой – 54-я (623).



Результаты квалификации/ Скриншот