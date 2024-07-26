Будут покорять одну из самых крутых волн: все о зрелищном серфинге на Олимпиаде-2024

С 26 июля по 11 августа будут проходить летние Олимпийские игры-2024. Соревнования будет принимать Париж, его пригород и остров Таити.

На Олимпиаде-2024 в Париже будет разыграно 329 комплектов наград. Программа соревнований будет включать 32 вида спорта, в частности за медали поборются в таком зрелищном виде спорта как серфинг, сообщает 24 Канал.

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Как происходила квалификация на Олимпиаду?

Первые соревнования по серфингу на Олимпийских играх прошли в августе 2021 года на пляже Тсуругасаки в городе Ичиномия, Япония. В соревнованиях приняли участие 20 мужчин и 20 женщин со всего мира. В этом году серфинг будет представлен на Олимпиаде во второй раз.

На Олимпиаду 2024 квалифицировались 24 мужчины и 24 женщины, которые будут представлять 21 страну – Австралию, Бразилию, Канаду, Китай, Коста-Рику, Эль Сальвадор, Францию, Германию, Индонезию, Израиль, Италию, Японию, Мексику, Марокко, Новую Зеландию, Никарагуа, Перу, Португалию, Южную Африку, Испанию и США.

Отбор спортсменов для участия в соревнованиях по серфингу на Олимпийских играх 2024 состоялся через несколько этапов и различные соревнования, что позволило определить лучших серферов мира.

Квалификационные соревнования

Мировая лига серфинга (WSL):

Самый высокий уровень профессиональных соревнований по серфингу.

Первые 10 мужчин и первые 8 женщин из рейтинга WSL автоматически получили квалификацию на Олимпийские игры.

Интернациональные игры по серфингу (ISA World Surfing Games):

Организованы Международной ассоциацией серфинга (ISA).

Лучшие спортсмены этих соревнований также получают квалификацию, обеспечивая участие представителей с разных континентов.

Важно, что от каждого Национального Олимпийского комитета может участвовать только двое спортсменов в каждой категории (мужчины и женщины).

Континентальные квалификационные турниры:

Включают соревнования в Северной и Южной Америке, Европе, Африке, Азии и Океании.

Каждый континент получает определенное количество мест для квалификации на Олимпиаду.

Украинская сборная по серфингу имела шанс пройти квалификацию через Интернациональные игры по серфингу. Наши спортсмены участвовали в соревнованиях ISA World Surfing Games 4 раза, начиная с 2021 года. Это очень мало для того, чтобы приобрести качественного соревновательного опыта и отобраться в топ 48 атлетов мира. Спортсмены, которые прошли квалификацию, в большинстве представляют страны с доступом к океану и имели возможность заниматься серфингом с детства,

– рассказала участница сборной Украины по серфингу Юлия Кулиш.



Сборная Украины по серфингу на Международных соревнованиях в США / Фото предоставлено 24 Каналу

Распределение мест

Мужские соревнования:

10 мест для лучших в рейтинге WSL.

4 места для победителей континентальных квалификаций.

4 места для победителей соревнований ISA.

2 места для страны-хозяйки и победителей национальных соревнований.

Женские соревнования:

8 мест для лучших в рейтинге WSL.

4 места для победителей континентальных квалификаций.

4 места для победителей соревнований ISA.

2 места для страны-хозяйки и победителей национальных соревнований.

Дополнительные квоты

Страны-хозяева и страны с историческими успехами в серфинге могут получить дополнительные квоты из-за высоких результатов своих национальных команд на международных соревнованиях. Мировые игры по серфингу (ISA World Surfing Games): Если национальная команда показывает высокие результаты, она может получить дополнительное место. Чемпионат мира по серфингу (WSL Championship Tour): Спортсмены, которые входят в топ-рейтинги, могут квалифицироваться на Олимпиаду, и это может позволить некоторым странам иметь более двух представителей.

Пример для США и Бразилии

США:

Мужчины: Гриффин Колапинто, Джон Джон Флоренс.

Женщины: Каролайн Маркс, Карисса Мур, Кайти Симмерс.

Дополнительное место для женщин получено из-за высоких результатов на WSL Championship Tour.

Бразилия:

Мужчины: Джоао Чианка, Габриэль Медина, Филипе Толедо.

Женщины: Татиана Вестон-Вебб, Тейна Хинкель, Луана Силва.

Дополнительные места для мужчин и женщин получены из-за высоких результатов на WSL Championship Tour и ISA World Surfing Games.

Таким образом, некоторые страны получают дополнительные места благодаря своим выступлениям на международных соревнованиях.

Процесс квалификации для участия в Олимпиаде 2024 года был сложным и многоэтапным, что позволяет обеспечить участие лучших серферов мира и представителей из разных регионов планеты. Это делает соревнования более справедливыми и интересными для зрителей.

Как происходят и оцениваются соревнования по серфингу?

Соревнования по серфингу, в частности на Олимпийских играх, проходят по определенной структуре и правилам. Соревнования начинаются с квалификационных раундов, где серферы в каждой категории (мужчины и женщины) разделены на группы (heat). Каждый начальный heat состоит из 4 спортсменов. Серферы заплывают в океан на ограниченное время (обычно 20-30 минут), во время которого они должны ловить волны и выполнять на них элементы.

Судьи оценивают проезды серферов на основе нескольких критериев, включая сложность и разнообразие трюков, скорость, мощность и плавность (flow) их движений. Каждая волна оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. Для итогового результата учитываются две лучшие волны каждого серфера, что дает максимум 20 баллов.

После каждого heat 2 серферов с наивысшими баллами проходят в следующий раунд, тогда как те, кто набрали меньше всего баллов, выбывают из соревнований. По продвижению турнира heats становятся меньше по количеству участников, пока не остаются два серфера в финале. Победитель финального heat объявляется чемпионом соревнований и получает золотую медаль. Второй серфер получает серебряную медаль, а полуфиналисты, которые не прошли в финал, соревнуются в малом финале за бронзовую медаль.

Как судьи оценивают проезды атлетов на волне

Судьи оценивают насколько инновационными и сложными являются трюки, которые выполняет серфер на волне. Они включают различные повороты, вылет серфера в воздух за волну, проезды в трубе и другие маневры. Также оценивается техника выполнения трюков – контроль над доской, сила и энергия, с которой серфер выполняет свои маневры и как плавно и непрерывно серфер переходит от одного маневра к другому (flow).

На соревнованиях обычно работают пять судей. Оценки всех судей за одну волну собираются, после чего отбрасываются самая высокая и самая низкая оценки. Средние три оценки складываются, чтобы получить итоговый балл за волну.

Представим, что серфер выполнил следующие трюки на волне и получил такие оценки от судей:

Судья 1: 8.5

Судья 2: 9.0

Судья 3: 8.7

Судья 4: 9.2

Судья 5: 8.8

Процесс вычисления итогового балла:

Отбрасываются самая высокая (9.2) и самая низкая (8.5) оценки. Итоговый балл за волну будет средним трех оставшихся оценок: (9.0 + 8.7 + 8.8) / 3 = 8.83

Какие существуют трюки в серфинге

В серфинге существует много различных трюков, которые серферы выполняют на волнах. Вот некоторые из самых популярных и зрелищных трюков:

Floater – серфер едет по верхушке волны или по ее пене. Это полезно для прохождения секций волны, которые закрываются.



Floater by Ramzi Boukhaim (Марокко) / Фото ISA

Layback Snap – резкий поворот, при котором серфер наклоняется назад, почти ложась на волну.



Layback by Joan Duru (Франция) / Фото ISA

Snap – резкий и быстрый поворот на вершине волны, часто с брызгами воды. Этот трюк демонстрирует контроль и агрессивность.



Snap by Sally Fitzgibbons (Австралия) / Фото ISA

Aerial – серфер отрывается от волны и выполняет трюк в воздухе, после чего приземляется обратно на волну. Существуют различные варианты, такие как Air Reverse (поворот на 180 градусов в воздухе) и другие.



Aerial by Gabriel Medina (Бразилия) / Фото ISA

Tube Ride (Barrel) – серфер едет внутри тоннеля волны, также известного как "бочка". Это один из самых сложных трюков в серфинге.



Tube riding by Kauli Vaast (Франция) / Фото ISA

Эти трюки демонстрируют широкий спектр навыков серфера, включая контроль, скорость, креативность и смелость. Судьи оценивают эти трюки на основе их сложности, выполнения и общей интеграции в проезд на волне.

Волна, на которой состоится Олимпиада 2024 года

На Олимпийских играх 2024 года соревнования по серфингу будут проходить на знаменитой волне Теахупо'о на острове Таити, который является частью Французской Полинезии. Это место выбрали из-за его всемирной известности и хороших условий для зрелищного серфинга.

Теахупо'о известна своими большими и мощными рифовыми волнами. Она разбивается на коралловый риф, создавая идеальные условия для серфинга, но также делая ее опасной. Главная особенность Теахупо'о – это ее огромные трубы, когда серфер может проехать внутри волны. Эти трубы являются одними из самых больших и самых сложных в мире, что делает их идеальными для профессиональных соревнований. Серферы должны иметь высокий уровень мастерства и опыта, чтобы успешно кататься на этой волне.



Серфер Tania Hinckel, Бразилия / Фото ISA

Волны на Теахупо'о могут достигать высоты от 2 до 7 метров (6-20 футов), а в отдельные дни они могут быть еще больше во время штормовых условий. Наилучшие условия для серфинга на Теахупо'о обычно наступают в период с мая по сентябрь, когда большие южные и юго-западные штормы создают стабильные большие волны.

Главная опасность Теахупо'о – это коралловый риф, который находится очень близко к поверхности воды. Падение или неудачный проезд могут привести к серьезным травмам. Сила и скорость волны также представляют опасность для серферов, что делает эту волну подходящей лишь для опытных профессионалов. Многие серферы используют защитное снаряжение – жилеты и специальные шлемы на голову, чтобы минимизировать риски при падении.



Серфер Alonso Correa из Перу / Фото ISA

Теахупо'о – одна из самых сложных, самых тяжелых и наиболее впечатляющих волн на нашей планете. Она всемирно известна своей особой формой "копыта" – складывается впечатление, что серфер едет не прямо, а по вогнутой дуге. Также она известна своим толстым липом (верхняя часть волны, выпадающая вперед). А еще там бесконечно красиво, я мечтаю однажды посерфить на этой волне,

– делится Юлия Кулиш, участница сборной Украины по серфингу.

Механика образования волны раскрыта в этом видео

Соревнования по серфингу на Олимпийских играх проводятся с учетом специфики этого вида спорта, где условия волн имеют решающее значение. Поэтому организаторы не проводят соревнования каждый день по фиксированному графику, а ждут наилучших условий для серфинга.

Соревнования по серфингу обычно имеют "окно" продолжительностью от 8 до 16 дней. Для Олимпиады 2024 года это окно будет длиться 10 дней с 27 июля по 5 августа. Это означает, что соревнования могут быть проведены в любой день в течение этого окна, в зависимости от условий волн.



Серфер Kauli Vaast, Франция / Фото ISA

Организаторы и судьи тщательно мониторят погодные условия и состояние волн каждый день. Соревнования проводятся только тогда, когда волны имеют соответствующий размер, силу и качество для проведения соревнований. Если условия не подходят, соревнования откладываются на следующий день или до улучшения условий.

Каждое утро, в течение окна соревнований, организаторы вместе с судьями и метеорологами принимают решение о том, будут ли проводиться соревнования в этот день. Информация о решении публикуется рано утром, чтобы участники и зрители знали расписание на день. Если условия ухудшаются в течение дня, организаторы могут остановить соревнования и продолжить их на следующий день.

Волна для Олимпийских игр-2024: смотрите видео