На Олімпіаді-2024 у Парижі буде розіграно 329 комплектів нагород. Програма змагань включатиме 32 види спорту, зокрема за медалі позмагаються у такому видовищному виді спорту як серфінгу, повідомляє 24 Канал.

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Як відбувалась кваліфікація на Олімпіаду?

Перші змагання з серфінгу на Олімпійських іграх пройшли в серпні 2021 року на пляжі Тсуругасакі в місті Ічіномія, Японія. У змаганнях взяли участь 20 чоловіків та 20 жінок з усього світу. Цього року серфінг буде представлений на Олімпіаді вдруге.

На Олімпіаду 2024 кваліфікувалися 24 чоловіки і 24 жінки, які представлятимуть 21 країну – Австралію, Бразилію, Канаду, Китай, Коста-Рику, Ель Сальвадор, Францію, Німеччину, Індонезію, Ізраїль, Італію, Японію, Мексику, Марокко, Нову Зеландію, Нікарагуа, Перу, Португалію, Південну Африку, Іспанію та США.

Відбір спортсменів для участі в змаганнях з серфінгу на Олімпійських іграх 2024 відбувся через кілька етапів і різні змагання, що дозволило визначити найкращих серферів світу.

Кваліфікаційні змагання

Світова ліга серфінгу (WSL):

Найвищий рівень професійних змагань з серфінгу.

Перші 10 чоловіків і перші 8 жінок з рейтингу WSL автоматично отримали кваліфікацію на Олімпійські ігри.

Інтернаціональні ігри з серфінгу (ISA World Surfing Games):

Організовані Міжнародною асоціацією серфінгу (ISA).

Найкращі спортсмени цих змагань також отримують кваліфікацію, забезпечуючи участь представників з різних континентів.

Важливо, що від кожного Національного Олімпійського комітету може брати участь лише двоє спортсменів у кожній категорії (чоловіки і жінки).

Континентальні кваліфікаційні турніри:

Включають змагання в Північній та Південній Америці, Європі, Африці, Азії та Океанії.

Кожен континент отримує певну кількість місць для кваліфікації на Олімпіаду.

Українська збірна з серфінгу мала шанс пройти кваліфікацію через Інтернаціональні ігри з серфінгу. Наші спортсмени брали участь у змаганнях ISA World Surfing Games 4 рази, починаючи з 2021 року. Це дуже мало для того, щоб набути якісного змагального досвіду та відібратися у топ 48 атлетів Світу. Спортсмени, які пройшли кваліфікацію, в більшості представляють країни з доступом до океану та мали можливість займатися серфінгом з дитинства,

– розповіла учасниця збірної України з серфінгу Юлія Куліш.



Збірна України з серфінгу на Міжнародних змаганнях у США / Фото надане 24 Каналу

Розподіл місць

Чоловічі змагання:

10 місць для кращих у рейтингу WSL.

4 місця для переможців континентальних кваліфікацій.

4 місця для переможців змагань ISA.

2 місця для країни-господарки та переможців національних змагань.

Жіночі змагання:

8 місць для кращих у рейтингу WSL.

4 місця для переможців континентальних кваліфікацій.

4 місця для переможців змагань ISA.

2 місця для країни-господарки та переможців національних змагань.

Додаткові квоти

Країни-господарі та країни з історичними успіхами в серфінгу можуть отримати додаткові квоти через високі результати своїх національних команд на міжнародних змаганнях. Світові ігри з серфінгу (ISA World Surfing Games): Якщо національна команда показує високі результати, вона може отримати додаткове місце. Чемпіонат світу з серфінгу (WSL Championship Tour): Спортсмени, які входять у топ-рейтинги, можуть кваліфікуватися на Олімпіаду, і це може дозволити деяким країнам мати більше ніж двох представників.

Приклад для США та Бразилії

США:

Чоловіки: Гріффін Колапінто, Джон Джон Флоренс.

Жінки: Каролайн Маркс, Карісса Мур, Кайті Сіммерс.

Додаткове місце для жінок отримано через високі результати на WSL Championship Tour.

Бразилія:

Чоловіки: Джоао Чіанка, Габріель Медіна, Філіпе Толедо.

Жінки: Татіана Вестон-Вебб, Тейна Хінкель, Луана Сілва.

Додаткові місця для чоловіків і жінок отримані через високі результати на WSL Championship Tour та ISA World Surfing Games.

Таким чином, деякі країни отримують додаткові місця завдяки своїм виступам на міжнародних змаганнях.

Процес кваліфікації для участі в Олімпіаді 2024 року був складним і багатоетапним, що дозволяє забезпечити участь найкращих серферів світу та представників з різних регіонів планети. Це робить змагання більш справедливими та цікавими для глядачів.

Як відбуваються та оцінюються змагання з серфінгу?

Змагання з серфінгу, зокрема на Олімпійських іграх, проходять за певною структурою і правилами. Змагання починаються з кваліфікаційних раундів, де серфери в кожній категорії (чоловіки та жінки) поділені на групи (heat). Кожен початковий heat складається з 4 спортсменів. Серфери запливають в океан на обмежений час (зазвичай 20-30 хвилин), під час якого вони мають ловити хвилі та виконувати на них елементи.

Судді оцінюють проїзди серферів на основі кількох критеріїв, включаючи складність та різноманітність трюків, швидкість, потужність і плавність (flow) їх рухів. Кожна хвиля оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів. Для підсумкового результату враховуються дві найкращі хвилі кожного серфера, що дає максимум 20 балів.

Після кожного heat 2 серферів з найвищими балами проходять до наступного раунду, тоді як ті, хто набрали найменше балів, вибувають зі змагань. За просуванням турніру heats стають меншими за кількістю учасників, поки не залишаються два серфери у фіналі. Переможець фінального heat оголошується чемпіоном змагань і отримує золоту медаль. Другий серфер отримує срібну медаль, а півфіналісти, які не пройшли до фіналу, змагаються у малому фіналі за бронзову медаль.

Як судді оцінюють проїзди атлетів на хвилі

Судді оцінюють наскільки інноваційними і складними є трюки, які виконує серфер на хвилі. Вони включають різні повороти, виліт серфера в повітря за хвилю, проїзди в трубі та інші маневри. Також оцінюється техніка виконання трюків – контроль над дошкою, сила і енергія, з якою серфер виконує свої маневри та як плавно і безперервно серфер переходить від одного маневру до іншого (flow).

На змаганнях зазвичай працюють п'ять суддів. Оцінки всіх суддів за одну хвилю збираються, після чого відкидаються найвища і найнижча оцінки. Середні три оцінки складаються, щоб отримати підсумковий бал за хвилю.

Уявімо, що серфер виконав наступні трюки на хвилі і отримав такі оцінки від суддів:

Суддя 1: 8.5

Суддя 2: 9.0

Суддя 3: 8.7

Суддя 4: 9.2

Суддя 5: 8.8

Процес обчислення підсумкового бала:

Відкидаються найвища (9.2) і найнижча (8.5) оцінки. Підсумковий бал за хвилю буде середнім трьох залишених оцінок: (9.0 + 8.7 + 8.8) / 3 = 8.83

Які існують трюки в серфінгу

У серфінгу існує багато різноманітних трюків, які серфери виконують на хвилях. Ось деякі з найпопулярніших та найвидовищніших трюків:

Floater – серфер їде по верхівці хвилі або по її піні. Це корисно для проходження секцій хвилі, які закриваються.



Floater by Ramzi Boukhaim (Марокко) / Фото ISA

Layback Snap – різкий поворот, при якому серфер нахиляється назад, майже лягаючи на хвилю.



Layback by Joan Duru (Франція) / Фото ISA

Snap – різкий і швидкий поворот на вершині хвилі, часто з бризками води. Цей трюк демонструє контроль і агресивність.



Snap by Sally Fitzgibbons (Австралія) / Фото ISA

Aerial – серфер відривається від хвилі і виконує трюк у повітрі, після чого приземляється назад на хвилю. Існують різні варіанти, такі як Air Reverse (поворот на 180 градусів у повітрі) та інші.



Aerial by Gabriel Medina (Бразилія) / Фото ISA

Tube Ride (Barrel) – серфер їде всередині тунеля хвилі, також відомого як "бочка". Це один з найскладніших трюків у серфінгу.



Tube riding by Kauli Vaast (Франція) / Фото ISA

Ці трюки демонструють широкий спектр навичок серфера, включаючи контроль, швидкість, креативність і сміливість. Судді оцінюють ці трюки на основі їхньої складності, виконання та загальної інтеграції в проїзд на хвилі.

Хвиля, на якій відбудеться Олімпіада 2024

На Олімпійських іграх 2024 року змагання з серфінгу будуть проходити на знаменитій хвилі Теахупо’о на острові Таїті, який є частиною Французької Полінезії. Це місце вибрали через його всесвітню відомість та хороші умови для видовищного серфінгу.

Теахупо’о відома своїми великими та потужними рифовими хвилями. Вона розбивається на кораловий риф, створюючи ідеальні умови для серфінгу, але також роблячи її небезпечною. Головна особливість Теахупо’о – це її величезні труби, коли серфер може проїхати всередині хвилі. Ці труби є одними з найбільших і найскладніших у світі, що робить їх ідеальними для професійних змагань. Серфери повинні мати високий рівень майстерності та досвіду, щоб успішно кататися на цій хвилі.



Серфер Tania Hinckel, Бразилія / Фото ISA

Хвилі на Теахупо’о можуть досягати висоти від 2 до 7 метрів (6-20 футів), а в окремі дні вони можуть бути ще більшими під час штормових умов. Найкращі умови для серфінгу на Теахупо’о зазвичай наступають у період з травня по вересень, коли великі південні та південно-західні шторми створюють стабільні великі хвилі.

Головна небезпека Теахупо’о – це кораловий риф, який знаходиться дуже близько до поверхні води. Падіння або невдалий проїзд можуть призвести до серйозних травм. Сила і швидкість хвилі також становлять небезпеку для серферів, що робить цю хвилю підходячою лише для досвідчених професіоналів. Багато серферів використовують захисне спорядження – жилети та спеціальні шоломи на голову, щоб мінімізувати ризики при падінні.



Серфер Alonso Correa із Перу / Фото ISA

Теахупо’о – одна з найскладніших, найважчих та найбільш вражаючих хвиль на нашій планеті. Вона всесвітньо відома своєю особливою формою "копита" – складається враження, що серфер їде не прямо, а по ввігнутій дузі. Також вона відома своїм товстим ліпом (верхня частина хвилі, що випадає вперед). А ще там безмежно красиво, я мрію одного дня посерфити на цій хвилі,

– ділиться Юлія Куліш, учасниця збірної України з серфінгу.

Механіка утворення хвилі розкрита в цьому відео

Змагання з серфінгу на Олімпійських іграх проводяться з урахуванням специфіки цього виду спорту, де умови хвиль мають вирішальне значення. Тому організатори не проводять змагання кожен день за фіксованим графіком, а чекають на найкращі умови для серфінгу.

Змагання з серфінгу зазвичай мають "вікно" тривалістю від 8 до 16 днів. Для Олімпіади 2024 року це вікно буде тривати 10 днів з 27 липня по 5 серпня. Це означає, що змагання можуть бути проведені в будь-який день протягом цього вікна, залежно від умов хвиль.



Серфер Kauli Vaast, Франція / Фото ISA

Організатори і судді ретельно моніторять погодні умови і стан хвиль кожен день. Змагання проводяться лише тоді, коли хвилі мають відповідний розмір, силу і якість для проведення змагань. Якщо умови не підходять, змагання відкладаються на наступний день або до покращення умов.

Щоранку, протягом вікна змагань, організатори разом із суддями та метеорологами приймають рішення про те, чи будуть проводитися змагання в цей день. Інформація про рішення публікується рано вранці, щоб учасники і глядачі знали розклад на день. Якщо умови погіршуються протягом дня, організатори можуть зупинити змагання і продовжити їх наступного дня.

Хвиля для Олімпійських ігор-2024: дивіться відео