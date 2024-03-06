Российских и белорусских теннисистов допустили к Олимпиаде-2024

Международная теннисная организация (ITF) сообщила, что представители стран-агрессоров получили допуск к Олимпиаде и Паралимпиаде. Они будут соревноваться в статусе нейтральных спортсменов.

Теннисистов из России и Беларуси допустили к Олимпийским играм-2024. Об этом сообщил официальный сайт ITF.

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ITF выполнила рекомендации МОК

Представители стран-агрессоров допущены к индивидуальным соревнованиям в нейтральном статусе.

"Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет позволят квалифицированным спортсменам с российскими и белорусскими паспортами принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) и Паралимпийских играх в качестве нейтральных паралимпийских спортсменов (NPA).

ITF подтверждает, что теннисисты из этих стран будут допущены к участию в олимпийских и паралимпийских соревнованиях по теннису в индивидуальном и нейтральном статусе, если они соответствуют принципам МОК в отношении AIN и МПК в отношении NPA.

Нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям отбора и допуска, изложенным в соответствующем Регламенте ITF.

Решение ITF согласуется с большинством международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, которые будут участвовать в Играх 2024 года в Париже этим летом. Позиция ITF также соответствует действующей международной политике тенниса, которая была принята в марте 2022 года", – говорится в официальном заявлении ITF.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет в конце прошлого года допустил к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Они смогут соревноваться только в индивидуальных видах спорта и в нейтральном статусе.