Одна медаль для Украины гарантирована: онлайн-трансляция Олимпиады-2024 4 августа
Летние Олимпийские игры-2024 в самом разгаре, до конца соревнований осталась неделя. Как и всегда болельщиков ждет много новых и интересных противостояний. Между спорстменами снова состоится ожесточенная борьба за награды.
Сегодня, 4 августа, начинается девятый день Олимпиады-2024 в Париже. Атлеты будут соревноваться в 22 видах спорта и разыгрывать 12 медалей, – сообщает 24 канал.
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Новый день на Олимпиаде-2024 для Украины
Украину будут представлять спортсмены в 9 видах спорта. Четверо атлетов будут бороться за награды Олимпийских игр-2024 в Париже.
Сто процентов награду получит боксер Александр Хижняк потому, что он прошел в полуфинал. Украинец получит бронзу, но если попадет в финал, то обеспечит себе серебро.
В легкой атлетике в прыжках в высоту будут представлять Украину в финале – Ярослава Магучих и Ирина Геращенко. В метании молота за медали будет бороться Михаил Кохан.
Награды Олимпиады-2024 могут получить Игорь Радивилов и Назар Чепурной – оба в опорном прыжке. Участница от Украины в шоссейной велогонке – Юлия Бирюкова.
Где посмотреть Олимпиаду-2024 в Париже
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт
Онлайн-трансляция Олимпийских Игр-2024 4 августа
Общий медальный зачет на начало нового игрового дня на Олимпиаде-2024:
Топ-10 медального зачета Игр-2024 по состоянию на утро 4 августа
Общий медальный зачет на начало нового игрового дня на Олимпиаде-2024: