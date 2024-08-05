Не удержалась на бревне: Байлз упустила победу в финале Олимпиады-2024 в гимнастике

Сегодня, 5 августа, состоялись соревнования в спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх-2024 в упражнениях на бревне. Участниц турнира ждал драматический финал с падением.

Многие считали главной фавориткой соревнований в гимнастике представительницу США –Симону Байлз. Американка уже завоевала три золотых медали на Олимпиаде-2024 в Париже.

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Падение Симоны Байлз

Симона Байлз достаточно хорошо начала соревнования в упражнениях на бревне, но в моменте не смогла удержать равновесие и упала с бревна. Судьи оценили выступление американской спортсменки в 13.100 баллов. Этот результат оставил Байлз вне пьедестала.

Видео падения Байлз:

По итогам соревнований первое место заняла Алиса Д'Амато (14.366 баллов) и выиграла "золото" Олимпиады-2024 в Париже для Италии. Второе место у китаянки Чжоу Яцинь – 14.100, а "бронзу" завоевала еще одна итальянская представительница Манила Эспозито – 14.000 баллов.

Украина на Играх-2024 в Париже располагается на 17 месте. Сегодня Илья Ковтун завоевал еще одну серебряную медаль для украинской сборной в соревнованиях по спортивной гимнастике.