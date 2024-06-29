Шахтер готов отдать Ротаню пять игроков: кто из "горняков" поедет на Олимпиаду-2024

Сборная Украины по футболу впервые за всю историю независимости попала на Олимпийские игры. Турнир с участием "сине-желтых" стартует уже 24 июля.

Перед началом ответственного турнира тренерский штаб олимпийской сборной Украины во главе с Русланом Ротанем столкнулся с неожиданной проблемой. Украинские клубы не горят желанием отпускать своих игроков на Олимпиаду-2024.

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Шахтер не отпустит Судакова и Бондаренко

Во время Олимпийских игр как раз стартуют еврокубки, в которых принимают участие наши команды. На кону будет стоять продолжение выступления в турнире. А потому тренеры не желают ослаблять состав.

Более того, львовский Рух отказался отпускать пять игроков на подготовительный турнир, который в июне состоялся во Франции. Такое отношение поставило под угрозу комплектацию олимпийской сборной.

Однако есть и положительные новости. Донецкий Шахтер готов отпустить в Париж пятерых игроков: вратаря Кирилла Фесюна, полузащитников Кирилла Сигеева, Олега Очеретько, Дмитрия Крыськива и форварда Даниила Сикана. А вот Георгий Судаков и Артем Бондаренко не попали в этот список.

Отметим, что футбольный турнир на Олимпиаде-2024 состоится с 24 июля по 10 августа. Сборная Украины попала в группу В, где встретится с представителями Ирака, Марокко и Аргентины.

24 июля подопечные Руслана Ротаня сыграют против Ирака, 24 июля со сборной Марокко, а 30 июля встретятся с Аргентиной.