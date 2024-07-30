Дожала в равной игре: Костюк победила Саккари и вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024

Во вторник, 30 июля, состоялись матчи 1/8 финала теннисных соревнований на Олимпиаде-2024. В одном из них Марта Костюк противостояла Марии Саккари из Греции.

Мария Саккари – Марта Костюк 1:0 (6:4, 6:7(5), 4:6)

Марта Костюк успешно прошла в 1/8 финала, где соревновалась с Марией Саккари. Первая ракетка Украины боролась за выход в четвертьфинал Олимпиады-2024, пишет 24 канал.

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Проигранный первый сет

В начале украинка не смогла удержать преимущество и отдала сопернице четыре гейма.

Во время девятого гейма Костюк снова сделала брейк на подаче Саккари. Но десятый гейм забрала гречанка и партия завершилась со счетом 6:4 в пользу восьмой ракетки мира.

Уверенное окончание в упорной борьбе

Второй сет выдался довольно равным. Обе выходили вперед и обменивались брейками, а минимальное преимущество было за Мартой. Впоследствии Саккари смогла сравнять счет, а позже перевели игру на тайбрейк, по результатам которого Костюк победила.

В третьем сете теннисистки снова обменивались моментами. Ключевым моментом матча стал четвертый гейм на подаче Саккари. Она отыграла три брейкпоинта, но украинка дожала соперницу и имела преимущество 3:1. Первая ракетка Украины победила со счетом 6:4.

Матч длился почти три часа.

Отметим, что Марта Костюк должна сыграть еще в парном разряде вместе с Даяной Ястремской.

В четвертьфинале одиночного разряда украинка встретится с Донной Векич, которая в 1/8 финала выбила вторую ракетку мира Коко Гофф.