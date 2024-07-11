Нужно сбалансировать, – Ротань назвал проблему олимпийской сборной перед стартом Игр-2024

Украина впервые в истории квалифицировалась на футбольный турнир Олимпийских игр. Это стало возможным благодаря выходу молодежной сборной в полуфинал чемпионата Европы.

Перед стартом соревнований Руслан Ротань столкнулся с кадровыми проблемами из-за нежелания многих клубов отпускать своих игроков на Игры-2024. Впрочем, его тренерский штаб все же сформировал итоговую заявку на исторический турнир.

К теме Многих лидеров не отпустили: заявка сборной Украины по футболу на Олимпиаду-2024

Ротань о подготовке к Олимпиаде

"Сине-желтые" уже прибыли во Францию. Главный тренер олимпийской сборной Украины прокомментировал подготовку к Играм в Париже и рассказал, в каком состоянии сейчас находятся его подопечные.

"У нас есть чуть меньше недели на подготовку, чтобы привести игроков в более-менее единое функциональное состояние. Все в разных состояниях начали подготовку уже в клубах. Поэтому они не в лучших физических кондициях, мы это понимаем. За эту неделю нам нужно сбалансировать их.

14 июля мы играем контрольный матч с Египтом, 18 июля проводим уже генеральную репетицию перед Олимпиадой в поединке со сборной Парагвая. И уже 19 июля переезжаем в Лион. Там мы готовимся к матчу 24 июля с Ираком", – заявил Ротань.

Наставник добавил, что команда получила большую поддержку от НОК и это придает ей крылья. Также пообещал, что сборная сделает все возможное, чтобы украинцы ею гордились:

Мы понимаем, ради кого туда едем. Прежде всего это наши военные, спасибо им за поддержку. Мы хотим достойно представить нашу страну.

Напомним, соперниками олимпийской сборной Украины на групповом этапе Олимпиады будут Ирак (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентина (30 июля).