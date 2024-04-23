"Кому-то это не понравилось": российскую чемпионку выгнали из сборной из-за участия в Олимпиаде-2024

Российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе. Однако власти страны-агрессора считают таких атлетов предателями.

О санкциях российских властей к спортсменам, которые решили соревноваться на Олимпиаде-2024, рассказала пятиборка Ульяна Баташова. Многократную чемпионку России исключили из состава сборной и лишили финансирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россия строго наказывает своих "нейтральных" спортсменов

29-летняя спортсменка объяснила, почему решила поехать в Париж. Дело в том, что из программы современного пятиборья уберут конкур – преодоления препятствий на лошадях. Его заменят на преодоление полосы препятствий.

На Олимпийских играх в Париже соревнования с современного пятиборья в последний раз будут проходить в классическом варианте. Поэтому перед Баташовой стоял выбор – завершать карьеру или поехать на Игры-2024.

Спортсменка подала документы на получение нейтрального статуса и получила разрешение соревноваться в Париже. В России ее решение не одобрили, сразу исключив ее из состава сборной.

Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. Федерация не то, что не помогла, меня сразу уволили из сборной. Но моя мечта дороже денег,

– рассказала Баташова.

Отметим, что это не первый случай, когда "нейтральных" спортсменов травят на родине. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает предателями атлетов, которые выбрали участие в Олимпиаде.

Кто такая Ульяна Баташова