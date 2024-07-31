Согнал злость на ракетке: россиянин Медведев феерично вылетел с Олимпийских игр

Российский теннисист Даниил Медведев в статусе "нейтрального" спортсмена попал на Олимпийские игры. Свой турнирный путь он завершил на стадии 1/8 финала.

Титулованный российский теннисист Даниил Медведев еще ни разу не выигрывал олимпийские медали. Пятая ракетка мира надеялся исправить этот пробел в Париже, пишет 24 Канал.

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Нервы подвели Медведева

В 1/8 финала одиночного турнира Медведев встречался с канадцем Феликсом Оже-Альяссу. По итогу двух сетов россиянин уступил – 3:6, 6:7.

После такого поражения Медведев решил согнать злость на своей ракетке. Даниил не смог сдержать эмоций и разбил спортивный инвентарь.

Лучший теннисист России вылетел с Олимпиады-2024. Ранее россиянин завершил выступления в парном и смешанном разрядах. Медведев выступал вместе с Романом Сафиуллиным и Миррой Андреевой.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил к соревнованиям 15 "нейтральных" атлетов с российским паспортом. На самом деле их значительно больше, но многие россияне сменили гражданство и представляют на Олимпиаде другие страны.