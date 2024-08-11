Украина завершила выступления на Олимпиаде-2024: какое количество медалей получили украинские атлеты

Сегодня, 11 августа, Украина завершила выступления на летних Олимпийских играх-2024. На соревнованиях в Париже в различных видах спорта принимали участие 140 украинских атлетов.

В итоге украинские спортсмены на Играх-2024 завоевали всего 12 медалей. На данный момент Украина находится на 22-й строчке в общем медальном зачете, сообщает 24 канал.

Читайте также Экс-россиянка посещала Крым: какие фото удалила Варфоломеев после "золота" на Олимпиаде-2024

Кто получил медали Олимпиады-2024 для Украины

"Золото" Олимпийских игр-2024 завоевали: сборная фехтовальщиц (Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Кравацкая), в прыжках в высоту – Ярослава Магучих и боксер – Александр Хижняк.

Серебряные медали для Украины принесли: Сергей Кулиш (стрельба из пистолета), в греко-римьской борьбе – Парвиз Насибов, вольная борьба – Ирина Коляденко, гребля в каноэ-двойке – Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок. Упражнения на брусьях – Илья Ковтун.

"Бронзу" получили: фехтовальщица на саблях – Ольга Харлан, прыжки в высоту – Ирина Геращенко, метание молота – Михаил Кохан и Жан Беленюк в греко-римской борьбе.

Последний медальный поединок Украины проводил Мураз Мчедлидзе в вольной борьбе. К сожалению, украинец проиграл азербайджанцу Магомедхану Магомедову и не смог получить "бронзу" Олимпиады-2024.

Напомним, что летние Олимпийские игры-2024 в Париже начались 26 июля. Всего было разыграно 329 медалей. Украина соревновалась в 22 из 48 видах спорта.