Не хватило 0,2 балла: Ковтун остался без олимпийской медали в многоборье
В среду, 31 июля, на Олимпийских играх состоялся финал личного многоборья в спортивной гимнастике. Наши медальные надежды были связаны с выступлениями Олега Верняева и Ильи Ковтуна.
По итогам квалификации на Олимпийских играх двое украинских гимнастов попали в финал личного многоборья. Илья Ковтун отобрался с 11-м результатом, а Олег Верняев – с 7-м, пишет 24 Канал
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Как выступили украинские гимнасты
Наши гимнасты реально претендовали на медали. После трех упражнений Олег Верняев расположился на второй строчке общего зачета многоборья (42.766 балла), а Илья Ковтун на четвертой (42.232 балла).
Лучше всего украинцы выступили в параллельных брусьях. Ковтун набрал 15,400 балла и стал лучшим гимнастом в дисциплине. Он опередил Верняева на 0,4 балла. После четырех ротаций украинцы лидировали в общем зачете: Илья был первым, а Олег – вторым.
К сожалению, после перекладины наши гимнасты оказались вне тройки.
В вольных упражнениях Ковтун продемонстрировал блестящий результат – 14,700 балла. Это позволило ему завершить соревнования на четвертом месте. Лишь 0,2 балла не хватило Илье, чтобы получить "бронзу". Олег Верняев завершил соревнования на восьмом месте общего зачета.
Олимпиада-2024. Личное многоборье (мужчины)
- 1. Ока Синносуке (Япония) - 86.832 балла
- 2. Чжан Бохэн (Китай) - 86.599
- 3. Сяо Жотен (Китай) - 86.634
- 4. Илья Ковтун (Украина) - 86.165
- ...
- 8. Олег Верняев (Украина) - 84.399
На Олимпиаде в Париже сборная Украины завоевала одну медаль. "Бронзу" завоевала фехтовальщица Ольга Харлан.