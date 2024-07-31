Не хватило 0,2 балла: Ковтун остался без олимпийской медали в многоборье

В среду, 31 июля, на Олимпийских играх состоялся финал личного многоборья в спортивной гимнастике. Наши медальные надежды были связаны с выступлениями Олега Верняева и Ильи Ковтуна.

По итогам квалификации на Олимпийских играх двое украинских гимнастов попали в финал личного многоборья. Илья Ковтун отобрался с 11-м результатом, а Олег Верняев – с 7-м, пишет 24 Канал

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Как выступили украинские гимнасты

Наши гимнасты реально претендовали на медали. После трех упражнений Олег Верняев расположился на второй строчке общего зачета многоборья (42.766 балла), а Илья Ковтун на четвертой (42.232 балла).

Лучше всего украинцы выступили в параллельных брусьях. Ковтун набрал 15,400 балла и стал лучшим гимнастом в дисциплине. Он опередил Верняева на 0,4 балла. После четырех ротаций украинцы лидировали в общем зачете: Илья был первым, а Олег – вторым.

К сожалению, после перекладины наши гимнасты оказались вне тройки.

В вольных упражнениях Ковтун продемонстрировал блестящий результат – 14,700 балла. Это позволило ему завершить соревнования на четвертом месте. Лишь 0,2 балла не хватило Илье, чтобы получить "бронзу". Олег Верняев завершил соревнования на восьмом месте общего зачета.

Олимпиада-2024. Личное многоборье (мужчины)

1. Ока Синносуке (Япония) - 86.832 балла

2. Чжан Бохэн (Китай) - 86.599

3. Сяо Жотен (Китай) - 86.634

4. Илья Ковтун (Украина) - 86.165

(Украина) - 86.165 ...

8. Олег Верняев (Украина) - 84.399

Напомним, что Илья Ковтун дебютировал на Олимпийских играх. Для Олега Верняева это уже третья Олимпиада. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро он завоевал "золото" и "серебро" (личное многоборье).

На Олимпиаде в Париже сборная Украины завоевала одну медаль. "Бронзу" завоевала фехтовальщица Ольга Харлан.