Украинские гимнасты пробились в финал командного многоборья на Олимпиаде-2024

На Олимпийских играх в Париже состоялась квалификация в командной спортивной гимнастике. Сборная Украины сумела завоевать место в финале.

За восемь путевок в финал боролись 12 сборных. Соперниками Украины по субдивизиону были команды Нидерландов, Китая и Японии, пишет 24 Канал.

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Результат выступления украинских гимнастов в многоборье

Сборную Украины в соревнованиях представляли Назар Чепурной, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах и Олег Верняев. Наибольшее количество баллов украинцы набрали на параллельных брусьях – 45,032 баллов.

В итоге наши гимнасты заработали 253,893 балла. Украинцы заняли четвертое промежуточное место, что позволило оказаться среди восьмерки лучших сборных.

Лидирующую тройку сформировали команды Китая, Японии и Великобритании.

Финал мужского командного многоборья состоится в понедельник, 29 июля. Начало соревнований запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Напомним, что лучшим достижением украинских спортивных гимнастов в командном многоборье было "серебро" в Сиднее-2000. По итогам Олимпиады-1996 в Атланте была добыта бронзовая медаль.