"Дремота приносит золотую медаль": пресс-служба Олимпиады неординарно пошутила над Магучих

Пресс-служба Олимпийских игр решила интересно подписать фото с Ярославой Магучих в соцсетях. Они немножко пошутили над украинской атлеткой.

В воскресенье, 4 августа, состоялся финал прыжков в высоту на Олимпиаде-2024. По его результатам, Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой.

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Интересная подпись к фото Магучих

На просторах Интернета завирусилось фото, где украинская спортсменка лежит с закрытыми глазами и настраивается на свой следующий прыжок.

Пресс-служба Олимипады решила забавно подписать эту фотографию.

Вы можете отдыхать, но можете ли вы задремать во время финала Олимпийских игр?

– написали они в своем X.

После того, как Ярослава Магучих получила медаль они ответили на этот твит еще одним забавным сообщением.

"Обновление: Дремота приносит золотые медали, каждый должен спать больше", – написали в пресс-службе Олимпийских игр.

Напомним, что украинка Ирина Геращенко получила бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2024.