"Спортсмены находят в рыбе червей": олимпийский чемпион пожаловался на еду в Париже

Летним Олимпийским играм в Париже не удалось избежать серии скандалов. Кроме того, появились претензии к организаторам соревнований относительно качества питания.

Титулованный британский пловец Адам Пити был неприятно удивлен низким качеством еды, которую предлагают спортсменам. По его мнению, на предыдущих Олимпиадах ситуация с питанием была значительно лучше.

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Длинные очереди и рыба с червями

Трехкратный олимпийский чемпион рассказал, что некоторые спортсмены находили червей в рыбе.

"В Токио еда была невероятной, в Рио также. Но на этот раз... Не хватает протеиновых вариантов еды, длинные очереди, ожидания на еду по 30 минут, потому что нет системы очереди.

Я хочу мяса, мне нужно мясо для выступления, и именно его я ем дома, то почему я должен что-то менять? Мне нравится рыба, но спортсмены находят в рыбе червей. Это плохо", – рассказал Пити.

Несмотря на определенные неудобства с питанием, 29-летний пловец отметил большое количество болельщиков, которые посещают соревнования.

Но это, бесспорно, лучшая Олимпиада с привлечением болельщиков. У нас никогда не будет идеальных Игр,

– отметил британец.

Отметим, что на Олимпийских играх в Париже Адам Пити завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. В финале британский пловец уступил итальянцу Николо Мартиненьи, поделив вторую ступеньку пьедестала с американцем Ником Финком.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. После десятого соревновательного дня на счету Украины семь наград: две золотые, две серебряные и три бронзовые. В медальном зачете наша сборная занимает 18 место.