Четыре маленькие буквы: Верняев сделал патриотическое тату специально для Олимпиады-2024

Медальная надежда Украины Олег Верняев пока остается без наград на Олимпийских играх. Титулованный гимнаст будет иметь еще один шанс побороться за медаль в Париже.

Олег Верняев приехал на Олимпийские игры в Париж с новой татуировкой. Поклонники звездного гимнаста заметили небольшую надпись на шее – "ВОЛЯ".

Читайте также Непростой финал: Верняев попал в топ-5 на Олимпиаде-2024 в упражнениях на коне

Верняєв: Когда пошел делать тату, то ошибся подъездами

Олимпийский чемпион Рио-2016 объяснил, почему выбрал именно это слово для татуировки.

Всегда хотел себе что-то патриотическое. Хотя эти четыре буквы маленькие, но они сильные и мощные,

– рассказал Верняев.

Новая татуировка Верняева / фото Getty Images

Спортсмен сделал патриотическое тату за неделю до поездки на Олимпиаду. В это время в Киеве как раз были проблемы со светом. Поэтому Олег не без приключений набил тату.

"Когда шел делать тату, то немножко промахнулся – не в тот подъезд пошел, а в это время свет выключили и я прошел пешком наверх 21 этаж не туда. Потом спускался и говорю себе: "Заднюю уже не дам, нужно делать".

Это очень сложная такая процедура. Когда делаешь тату, ты неделю не можешь в сауну ходить. Там много нюансов. И во время таких пиковых тренировок у тебя просто нет возможности позволить себе это. Поэтому я как раз подгадал, сделать перед дорогой", – сообщил Верняев.

Результаты Верняева на Олимпиаде-2024