Четыре маленькие буквы: Верняев сделал патриотическое тату специально для Олимпиады-2024
Источник:NV
Медальная надежда Украины Олег Верняев пока остается без наград на Олимпийских играх. Титулованный гимнаст будет иметь еще один шанс побороться за медаль в Париже.
Олег Верняев приехал на Олимпийские игры в Париж с новой татуировкой. Поклонники звездного гимнаста заметили небольшую надпись на шее – "ВОЛЯ".
Читайте также Непростой финал: Верняев попал в топ-5 на Олимпиаде-2024 в упражнениях на коне
Верняєв: Когда пошел делать тату, то ошибся подъездами
Олимпийский чемпион Рио-2016 объяснил, почему выбрал именно это слово для татуировки.
Всегда хотел себе что-то патриотическое. Хотя эти четыре буквы маленькие, но они сильные и мощные,
– рассказал Верняев.
Новая татуировка Верняева / фото Getty Images
Спортсмен сделал патриотическое тату за неделю до поездки на Олимпиаду. В это время в Киеве как раз были проблемы со светом. Поэтому Олег не без приключений набил тату.
"Когда шел делать тату, то немножко промахнулся – не в тот подъезд пошел, а в это время свет выключили и я прошел пешком наверх 21 этаж не туда. Потом спускался и говорю себе: "Заднюю уже не дам, нужно делать".
Это очень сложная такая процедура. Когда делаешь тату, ты неделю не можешь в сауну ходить. Там много нюансов. И во время таких пиковых тренировок у тебя просто нет возможности позволить себе это. Поэтому я как раз подгадал, сделать перед дорогой", – сообщил Верняев.
Результаты Верняева на Олимпиаде-2024
- Украинские гимнасты начали выступление на Олимпиаде в командном многоборье. Наши спортсмены оказались вне подиума и заняли 5 место.
- В личном многоборье Олег Верняв занял восьмое место.
- В субботу, 3 августа, звездный гимнаст соревновался за медали в упражнениях на коне, где продемонстрировал пятый результат.
- Олег еще имеет шанс завоевать медаль ОИ-2024. Дончанин выступит в финале в упражнениях на параллельных брусьях. Соревнования состоятся в понедельник, 5 августа.