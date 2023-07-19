МОК встал на защиту "обиженных" россиян: Лондон лишили квалификационных турниров на Олимпиаду
Источник:The Times
Международный олимпийский комитет своими поступками продолжает выстраивать из россиян "жертву", которую всеми силами пытается защитить.
Международный олимпийский комитет продолжает свою практику наказаний. Вот только достается от МОК не россиянам и белорусам, которые поддерживают войну против Украины. Или федерациям, которые допускают таких россиян к международным соревнованиям. А именно тем, кто пытается таких россиян и белорусов к турнирам не допускать. В этот раз досталось Британской олимпийской ассоциации.
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В июне 2024 года Лондон планировал принять квалификационные соревнования по "новым" видам спорта на Олимпиаде-2024. Речь идет о брейк-дансе, скейтбординге, спортивном скалолазании и фристайле BMX. Скейтбординг и скалолазание впервые были представлены на Олимпиаде-2020 в Токио, а вот два других дебютируют на Олимпийских играх именно в Париже. И на них возлагают большие надежды, ведь это возможность значительно расширить целевую аудиторию Олимпийских игр, в первую очередь, на молодежь.
Но Международный олимпийский комитет запретил Великобритании проводить эти отборочные соревнования. Все из-за политики британского правительства в отношении российских и белорусских спортсменов.
МОК слишком заботится о россиянах
Правительство Великобритании поставило четкие требования, по которым российские и белорусские спортсмены могли участвовать в соревнованиях на их территории. Они должны подписать лично декларацию о нейтралитете и не поддерживать войну России против Украины. Также они должны заявить, что не поддерживают действия российского президента Владимира Путина. А также, что они не получают финансирование из российского бюджета.
В МОК решили, что такие требования к россиянам дискриминационны, особенно что касается финансирования. А также у них вызвало беспокойство необходимость подписания такого соглашения. Ведь "такие заявления могут поставить спортсменов в затруднительное положение, если и когда они вернутся в Россию, где противодействие войне сейчас является потенциальным уголовным преступлением".
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При этом сам МОК имеет свои требования к российским и белорусским спортсменам, среди которых есть то, что они должны соревноваться как нейтральные лица, не иметь связей с военными и не делали никаких заявлений в поддержку вторжения в Украину. Фактическое отличие от требования британского правительства в этом случае состоит в том, что в Лондоне требуют четко заявить, что россияне и белорусы против войны. Вместо этого МОК достаточно будет, если россияне просто не будут говорить о войне публично.
Все это привело к тому, что исполнительный совет МОК сообщил Британской олимпийской ассоциации, что больше не будет рассматривать Лондон как место проведения соревнований и сейчас изучает другие альтернативы в Европе для проведения квалификационных соревнований.
В то же время источники в британском правительстве подтвердили, что там стремились принять олимпийскую квалификационную серию, но это не причина менять свои указания, пока война в Украине все еще продолжается. Там и дальше убеждены, что необходимая декларация нейтралитета не является антивоенным заявлением.
Где и когда теперь состоятся квалификационные соревнования по этим видам спорта – пока неизвестно.
- Олимпийские игры 2024 в Париже стартуют 26 июля. Соревнования продлятся до 11 августа.
- В МОК пока не определились с окончательным решением о том, допускать ли россиян и белорусов к международным турнирам. Его планируется объявить в октябре 2023 года.
Де і коли тепер відбудуться кваліфікаційні змагання з цих видів спорту – поки невідомо.
Олімпійські ігри 2024 року в Парижі стартують 26 липня. Змагання триватимуть до 11 серпня.
В МОК поки не визначилися з остаточним рішенням про те, чи допускати росіян та білорусів до міжнародних турнірів. Його планують оголосити в жовтні 2023 року.