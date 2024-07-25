Олимпийского чемпиона ограбили беженцы из Африки за день до старта Олимпиады: видео последствий

Логан Мартин стал жертвой атаки со стороны эмигрантов в Брюсселе. Спортсмен потерял немало своих вещей, но велосипеды остались на месте.

Уже в эту пятницу, 26 июля, в Париже начнутся 33-е летние Олимпийские игры-2024. На соревнования в столицу Франции съедутся почти 11 тысяч атлетов со всего мира.

По теме Олимпийские игры-2024: все, что стоит знать о главных спортивных соревнованиях в Париже

Ограбление чемпиона

Среди дисциплин на Олимпиаде будет также и велоспорт. Накануне старта соревнований в Париже произошел скандал с командой Австралии, которая стала жертвой ограбления.

Сообщается, что группа неизвестных лиц разбила микроавтобус команды в Брюсселе. Откуда команда планировала выехать в Париж на Игры. Злоумышленники похитили личные вещи олимпийского чемпиона BMX-фристайла Логана Мартина.

Видео последствий ограбления:

Сам 30-летний спортсмен уверяет, что это сделали эмигранты из Африки. При этом в нескольких метрах от инцидента Мартин нашел похищенные сумки, которые выбросили грабители вместе с ненужными вещами.

Он заявил о похищении личных вещей и кошелька, но при этом велосипеды Логана остались в безопасности. Команда Австралии уже работает над заменой потерянных вещей Мартина.

Читайте также Трехкратную олимпийскую чемпионку отстранили от Игр-2024 за чрезмерную жестокость: что произошло

Напомним, что на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов медалей в 32-х видах спорта. Украину на Играх представят 140 атлетов. Турниры будут проходить до 11 августа.