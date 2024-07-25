Свитолина будет нести флаг Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024

В пятницу, 26 июля, в Париже официально начнутся летние Олимпийские игры-2024. Стало известно, кто из олимпийцев будет нести флаг Украины на церемония открытия.

Церемония открытия Олимпиады состоится не на стадионе, а на протяжении целого города, такое впервые в истории турнира. 96 кораблей с 205 командами проплывут по реке Сена от центра Парижа до Эйфелевой башни.

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Элина Свитолина – знаменосец Украины

Стало известно, что украинская теннисистка Элина Свитолина понесет флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских Игр-2024. Об этом в интервью заявила сама украинская спортсменка.

Напомним, что Свитолина будет представлять олимпийскую сборную Украины на теннисном корте во Франции. Первая игра украинки против представительницы Японии – Моюки Учиджими.

На прошлой летней Олимпиаде-2020, которая из-за коронавируса была перенесена на 2021 год, украинка в одиночном турнире завоевала бронзовые медали.

Недавно, Элина Свитолина участвовала на Вимблодни, где в четвертьфинале уступила казахской теннисистке Рыбакиной. Также спортсменка в поисках нового тренера после того как прекратила работу с Рамоном Слейтером.

Начало летних Олимпийских игр-2024 в 20:30 по киевскому времени.