Покинул Украину из-за конфликта с Беленюком: уроженец Харькова вышел в финал Игр-2024

Бывший украинский борец Семен Новиков гарантировал серебряную медаль Олимпийских игр в Париже. В финале он встретится с обидчиком Жана Беленюка.

На Олимпийских играх в Париже состоялись полуфинальные схватки по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов. Бывшие конкуренты по сборной Украины Жан Беленюк и Семен Новиков соревновались в параллельных поединках, пишет 24 Канал.

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Конкуренты по сборной Украины могли встретиться в финале Олимпиады

Олимпийский чемпион Токио-2020 Беленюк уступил сопернику и теперь будет бороться за бронзовую медаль. А вот Новиков, который с 2023 года представляет Болгарию, пробился в финал.

26-летний уроженец Харькова победил венгра Давида Лошонци со счетом 3:1. В финале Новиков встретится с иранцем Алирезом Мохмадипиани, который победил Беленюка.

Напомним, что в 2020 году Семен Новиков в составе сборной Украины стал чемпионом Европы. На турнире отсутствовал Жан Беленюк, который тогда уже начал политическую карьеру.

Новиков надеялся поехать на Олимпиаду в Токио, которую из-за пандемии перенесли на 2021 год. Харьковчанин предлагал провести отборочные схватки с Беленюком за право участия в Играх. Однако в Токио поехал Беленюк, где завоевал золотую медаль.

В 2023 году Новиков сменил спортивное гражданство. Тогда же он дебютировал за сборную Болгарии.