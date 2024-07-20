Операция "зачистка": перед Олимпиадой-2024 из Парижа вывезли тысячи бездомных

Все меньше времени остается до открытия летних Олимпийских игр в Париже. Власти столицы Франции усиленно готовятся к приезду участников соревнований и болельщиков.

Операция "зачистка" в Париже началась еще в апреле 2023 года. За 14 месяцев из столицы вывезли более 12,5 тысяч бездомных людей.

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Париж готовят к прибытию гостей

Коммунальные службы разбирают палаточные городки, а их жителей вывозят автобусами как можно дальше от города, где им обустроили временные убежища. Среди выселенных – беспризорные, наркоманы и нелегальные мигранты.

В рамках операции в Париже также закрывают центры принятия бездомных, пункты раздачи питания и тому подобное.

Координатор мониторинга состояния здоровья в организации "Врачи мира" Поль Алаузи обвинил власти в "социальной зачистке" неблагонадежных слоев населения. По его мнению, таким образом организаторы Олимпийских игр пытаются поставить Париж в "самом приятном свете".

Кроме того, из-за подготовки к Олимпиаде закрыли одно самых популярных мест вблизи Сены – Площадь Согласия.

Напомним, что церемония открытия Летних Олимпийских игр 2024 в Париже состоится 26 июля. Впервые за всю историю соревнований она пройдет за пределами стадиона. Национальные сборные на лодках будут плыть по реке Сена.