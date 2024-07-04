Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала перечень теннисистов, которые сыграют на Олимпийских играх в Париже. В списке присутствуют шесть представителей страны-агрессора.

Российских спортсменов допустили к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Представители страны, которая стирает с лица земли украинские города и убивает мирное население, будут соревноваться вместе со всеми.

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Кто из "нейтральных" россиян отправится в Париж

В частности, российские спортсмены будут присутствовать на олимпийском теннисном турнире. Официальная заявка была опубликована на сайте ITF.

Международная федерация тенниса подтвердила участие шести российских теннисистов: Даниил Медведев (№5 ATP), Роман Сафиулин (№44 ATP), Павел Котов (№ 53 ATP), Екатерина Александрова (№22 WTA), Мирра Андреева (№23 WTA), Диана Шнайдер (№30 WTA) и Елена Веснина (выступит в парном разряде).

Отметим, что никто из заявленных теннисистов не осудил агрессию России. Подавляющее большинство из них проживают и тренируются за пределами страны-террористки. Однако им не хватило смелости выступить против войны.

В предыдущей заявке присутствовала Дарья Касаткина. Она четко осудила действия России. Однако в окончательный перечень она не попала.

Теннисный турнир на Олимпийских играх состоится с 27 июля по 4 августа.

Отметим, Украина будет представлена в одиночном женском разряде. На корты Парижа выйдут Марта Костюк (№19 WTA), Элина Свитолина (№21 WTA), Ангелина Калинина (№47 WTA) и Даяна Ястремская (№27 WTA).