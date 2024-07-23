Олимпийские игры-2024: где смотреть трансляцию соревнований
Уже 26 июля начнется долгожданный турнир для спортивных поклонников. В Париже стартуют соревнования Олимпийских игр-2024.
Французская столица будет принимать уже 33-е летние Олимпийские игры. В Париж съедутся около 11 тысяч спортсменов со всего мира, пишет 24 канал.
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Кто будет транслировать Олимпиаду-2024
Соревнования Олимпийских игр в Украине будут транслировать в прямом эфире. Официальным телетранслятором турнира в Париже в Украине является Суспильне. Бесплатно соревнования онлайн будут транслировать сразу на трех платформах:
- телеканале Суспильне Спорт
- региональных телеканалах Суспильного
- сайте Суспильне Спорт
В частности будут доступны информационно-аналитические студии. Всего будет показано по 14 часов соревнований из Франции в сутки. Включения будут начинаться в 10 утра по киевскому времени и продлятся до полуночи.
Отметим, что Олимпийские игры-2024 продлятся до 11 августа.