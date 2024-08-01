Дебют на Олимпийских играх: украинская дзюдоистка в четвертьфинале Олимпиады-2024

Сегодня, 1 августа, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже начала выступления еще одна украинская дзюдоистка. Спортсменка уже прошла в четвертьфинал соревнований.

Дзюдоистка Елизавета Литвиненко представляет олимпийскую сборную Украины в весовой категории до 78 кг. Это первая Олимпиада для украинской спортсменки.

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Литвиненко в четвертьфинале Олимпиады-2024

В 1/8 финала соревнований по дзюдо на Олимпийских играх-2024 в Париже украинка Елизавета Литвиненко одолела Лориану Куку, которая представляет Косово.

За выход в полуфинал Литвиненко будет соревноваться с итальянской дзюдоисткой Аличе Белланди (пишет – 24 канал). Итальянка победила в 1/8 финала бразильскую спортсменку Майру Агиар.

Напомним, что 20-летняя дзюдоистка Елизавета Литвиненко стала бронзовым призером на чемпионате мира 2022 года.

Олимпийская сборная Украины сегодня получила вторую награду на Олимпиаде-2024. У соревнованиях по стрельбе из винтовки с расстояния в 50 метров серебряную медаль выиграл Сергей Кулиш.