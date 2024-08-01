Дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко представляє олімпійську збірну України у ваговій категорії до 78 кг. Це перша Олімпіада для української спортсменки.

Читайте також Підготовка під час тривог: Верняєв запросив журналістів в Україну після виступу на Олімпіаді

Литвиненко у чвертьфіналі Олімпіади-2024

У 1/8 фіналу змагань з дзюдо на Олімпійських іграх-2024 в Парижі українка Елизавета Литвиненко здолала Лоріану Куку, яка представляє Косово.

За вихід до півфіналу Литвиненко буде змагатись з італійською дзюдоїсткою Аліче Белланді (пише – 24 канал). Італійка перемогла у 1/8 фіналу бразильську спортсменку Майру Агіар.

Нагадаємо, що 20-річна дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко стала бронзовою призеркою на чемпіонаті світу 2022 року.

Олімпійська збірна України сьогодні здобула другу нагороду на Олімпіаді-2024. У змаганнях зі стрільби з гвинтівки з відстані у 50 метрів срібну медаль виграв Сергій Куліш.