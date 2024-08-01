Вторая медаль Олимпиады в карьере: эмоции Сергея Кулиша на церемонии награждения в Париже

В первый день августа копилка Украины на Олимпийских играх-2024 в Париже пополнилась еще одной наградой. "Серебро" по стрельбе из пневматической винтовки (расстояние 50 метров) получил Сергей Кулиш.

31-летний уроженец Черкасс с третьим результатом квалифицировался в финал данной дисциплины. Сергей Кулиш с лучшим результатом попал в соревнования на выбывание, пишет 24 Канал.

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Второе "серебро" Олимпиады в карьере

В итоге украинец настрелял на 461,3 балла и занял второе место. Сергей Кулиш уступил лишь представителю Китая Лиу Юкун, у которого 463,6 балла. Третьим стал соперник из Индии Свапнил Кусале (451,4).

Спортсмены очень спокойно отреагировали на полученные олимпийские медали. Первые улыбки на их лицах появились уже во время церемонии награждения, которое состоялось на арене через некоторое время после соревнований. Атлеты сделали традиционное совместное селфи.



Сергей Кулиш – серебряный призер Олимпиады-2024 / Скриншот из трансляции Общественного



Тройка призеров / Скриншот с трансляции Общественного

Кулиш получил свою вторую олимпийскую награду в карьере. Первую серебряную медаль он завоевал на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Прошло 8 лет, как Сергей снова поднялся на олимпийский пьедестал!

Напомним, что Ольга Харлан принесла Украине первую медаль Игр-2024 в сабле. А награда Кулиша позволила Украине подняться в общем медальном зачете на 33-е место.