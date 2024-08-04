Бех-Романчук со слезами на глазах прокомментировала провал в финале Олимпиады-2024

Вчера, 3 августа, представительница сборной Украины Марина Бех-Романчук участвовала в финале Олимпиады-2024 в соревнованиях по тройному прыжку. Украинская атлетка заняла предпоследнее 11-е место в общем зачете.

С начала 2024 года действующая вице-чемпионка мира оставалась около 6 месяцев вне соревнований. Спортсменку постигли травмы из-за которых она пропустила мировое первенство 2024 года в помещении и не поехала на чемпионат Европы.

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Олимпиада-2024 для Марины Бех-Романчук

В квалификации украинка не смогла впервые за два года перепрыгнуть 14 метров на официальных турнирах. С третьей попытки Марина выполнила прыжок на 13,98 метра, заступившись до этого дважды.

После соревнований украинская атлетка отметила о том, что одной из составляющих неудачного выступления были потерянные месяцы тренировок. Сезон 2024 года Бех-Романчук назвала это "пропущенным годом".

К сожалению, ту подготовку, которую я прошла, вообще трудно назвать подготовкой. Она сыграла негативную какую-то свою сторону, особенно последние три недели, что были сверхсложными для меня,

– рассказала Бех-Романчук.

Также муж украинки Михаил Романчук не стартовал во второй дисциплине Олимпиады-2024 в Париже. Спортсменка заявила, что каждый должен сосредоточиться на себе, но это был тяжелый год для ее семьи.

Это было второе выступление в тройном прыжке для Марины Бех-Романчук на Олимпийских играх. До этого она финишировала пятой в Токио-2020.

На Олимпиаде-2024 после вчерашней победы фехтовальщиц в командном турнире Украина занимает 29-ое место и имеет третью медаль, и первое "золото" в своем активе. Ольга Харлан выгрызла победу и стала самой титулованной украинкой на Олимпийских играх.