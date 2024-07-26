Требовали ареста Путина: в Париже прошли протесты во время Олимпиады-2024

В Париже, 26 июля, состоялась акция от общественной организации "Евромайдан-Варшава". Активисты призвали арестовать президента РФ Владимира Путина за военные преступления в Украине.

Во Франции, 26 июля, официально начинаются Олимпийские игры-2024. Участвовать в соревнованиях будут многие представители разных стран, среди них под нейтральными флагами будут выступать 15 российских спортсменов.

Читайте также

Акция протеста от "Евромайдан-Варшава"

Активисты по всему Парижу расклеили на зданиях и столбах плакаты на которых изображены Лукашенко и Путин. Этим они решили напомнить о том, что президент России в розыске Международного уголовного суда в Гааге.

На плакатах были также призывы с созданием специального трибунала для расследования военных преступлений российских оккупантов в Украине. Лидер "Евромайдан-Варшава" Наталья Панченко рассказала об акции протеста.

Мы хотели напомнить, что Россия – террористическая страна, в Украине дальше идет война, что Путин – военный преступник, которого за совершение преступлений на территории Украины разыскивает Международный уголовный суд, а большинство россиян, которые будут соревноваться под "нейтральным флагом" на олимпийских играх в Париже, поддерживают войну России против Украины. Вот реальность, в которой мы живем. Надеюсь, что наши плакаты будут побуждать участников и болельщиков олимпийских игр хотя бы на мгновение об этом вспомнить,

– заявила Панченко.

Александра Матвийчук привела пример, что российские, якобы "нейтральные" спортсмены нарушили правила МОК. Они поддерживают войну России против Украины. Международный олимпийский комитет игнорирует продолжает игнорировать письмо с доказательствами от правозащитников.

Международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина и Львовой-Беловой по подозрению в насильственной депортации населения, в частности детей, с оккупированных украинских земель.

Напомним, что сегодня в 20:30 по киевскому времени, в Париже состоится церемония открытия летней Олимпиады-2024. Флаг Украины будут нести Михаил Романчук и Элина Свитолина.