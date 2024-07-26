У Франції, 26 липня, офіційно розпочинаються Олімпійські ігри-2024. Брати участь в змаганнях будуть багато представників різних країн, серед них під нейтральними прапорами виступатимуть 15 російських спортсменів.

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Акція протесту від "Євромайдан-Варшава"

Активісти по всьому Парижу розклеяли на будівлях та стовпах плакати на яких зображені Лукашенко та Путін. Цим вони вирішили нагадти про те, що президент Росії в розшуку Міжнародного кримінальногу суду в Гаазі.

На плакатах були також заклики зі створенням спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів російських окупантів в Україні. Лідерка "Євромайдан-Варшава Наталка Панченко розповіла про акцію протесту.

Ми хотіли нагадати, що Росія – терористична країна, в Україні далі триває війна, що Путін – військовий злочинець, якого за скоєння злочинів на території України розшукує Міжнародний кримінальний суд, а більшість росіян, які змагатимуться під «нейтральним прапором» на олімпійських іграх у Парижі, підтримують війну Росії проти України. Ось реальність, в якій ми живемо. Надіюсь, що наші плакати спонукатимуть учасників та вболівальників олімпійських ігор хоча б на мить про це згадати,

– заявила Панченко.

Олександра Матвійчук навела приклад, що російські, нібито "нейтральні" спортсмени порушили правила МОК. Вони підтримують війну Росії проти України. Міжнародний олімпійський комітет ігнорує продовжує ігнорувати лист з доказами від правозахисників.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі у березні 2023 року видав ордер на арешт Володимира Путіна та Львової-Бєлової через підозру у насильницькій депортації наслення, зокрема дітей, з окупованих українських земель.

Нагадаємо, що сьогодні о 20:30 за київським часом, в Парижі відбудеться церемонія відкриття літньої Олімпіади-2024. Прапор України будуть нести Михайло Романчук та Еліна Світоліна.