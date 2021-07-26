Два падения помешали Украине взять медаль Олимпиады-2020 в командном многоборье

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике неудачно выступила в командных соревнованиях на Олимпийских играх. Украинцы заняли предпоследнее место.

24 июля сборной Украины удалось занять спасительное 8 место в квалификации и выйти в финал соревнований по спортивной гимнастике.

К слову Украинский гимнаст Радивилов не смог выйти в финал коронной дисциплины из-за досадной ошибки

Результаты финала

В финале командного многоборья Олимпийских Игр-2020 по спортивной гимнастике Украина заняла 7 место. Украинцы выступили лучше, чем в квалификации.

Украину прдеставили 4 гимнаста в финале. Игорь Радивилов выступил в упражнениях на кольцах и опорном прыжке. Евгений Юденков, Петр Пахнюк и Илья Ковтун соревновались в других дисциплинах.

К сожалению, на результат нашей команды негативно повлияли две ошибки. Илья Ковтун в упражнениях на брусьях с высокой сложностью не удержался и упал. За это он получил оценку 13.233.

Петр Пахнюк, выполняя упражнения на коне, сорвался со снаряда, за что получил оценку 12.266. Однако Илья Ковтун в следующей попытке показал результат 14.200, исправившись за неудачную попытку Пахнюка.

Результаты командного многоборья

1. ОКР – 262.500

2. Япония – 262.397

3. Китай – 261.894

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7. Украина – 246.394