Кто из украинцев может получить медаль на Олимпиаде-2020 26 июля: календарь соревнований
25 июля 2021 , 17:56Читати новину українською
СПЕЦПРОЄКТ
Источник:24 канал
На третий день соревнований Олимпиады, 26 июля, сборная Украины может снова пополнить свою медальную копилку. Календарь соревнований украинцев – в материале Спорт 24.
Первой из украинцев соревнование за золотую награду начнет Ольга Харлан. Наша фехтовальщица выступит в индивидуальной сабле. И является едва ли не главной фавориткой соревнования. Ведь она является первой сеяной.Кто будет ее первым соперником еще неизвестно. Но в букмекерской компании Favbet на победу Харлан выставили коэффициент 1,65. У ближайшей преследовательницы Софьи Великой – коэффициент 3.
К теме Олимпиада-2020: общий медальный зачет
Если Харлан получит золотую медаль, это будет первая награда высшей пробы для Украины на Олимпиаде-2020. До этого украинцы получили две бронзовые медали – дзюдоистка Дарья Белодед и шпажист Игорь Рейзлин.
Расписание финальных соревнований 3-го дня Олимпиады-2020 26 июля
- 0:30 – 3:00. Триатлон. Мужчины
- 3:00 – 11:15. Стендовая стрельба. Скит – мужчины, женщины
- 3:00 – 7:55. Скейтбординг. Женщины, улица
- 4:30 – 6:40. Плавание. Мужчины – 100 м брасс, 4х100 вольным стилем. Женщины – 100 м баттерфляй, 400 м вольным стилем
- 6:00. Настольный теннис. Коу Лей – Омар Ассар
- 6:40. Футбол. Женщины. Мария Улитина – Фабиана Силва
- 7:45 – 11:25. Стрельба из лука. Мужские сборные
- 8:00 – 10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, мужчины
- 8:00. Футбол. Надежда Киченок/Людмила Киченок – Сара Эррани/Жасмин Паолини
- 8:00. Футбол. Элина Свитолина – Айла Томлянович
- 9:00 – 11:00. Велоспорт, маунтинбайк. Мужчины
- 9:00 – 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, мужчины (Алексей Середа/Олег Сербин)
- 11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 73 кг. Женщины – 57 кг
- 12:00 – 16:25. Фехтование. Мужская рапира, индивидуальные. Женская сабля, индивидуальные (Ольга Харлан)
- 13:00 – 16:00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, мужчины (Украина)
- 13:00 – 16:40. Тхэквондо. Мужчины – 80 кг. Женщины – 67 кг
- 13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины – 55 кг
- 14:00 – 16:10. Настольный теннис. Смешанные пары