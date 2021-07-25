Кто из украинцев может получить медаль на Олимпиаде-2020 26 июля: календарь соревнований

На третий день соревнований Олимпиады, 26 июля, сборная Украины может снова пополнить свою медальную копилку. Календарь соревнований украинцев – в материале Спорт 24.

Первой из украинцев соревнование за золотую награду начнет Ольга Харлан. Наша фехтовальщица выступит в индивидуальной сабле. И является едва ли не главной фавориткой соревнования. Ведь она является первой сеяной.

Кто будет ее первым соперником еще неизвестно. Но в букмекерской компании Favbet на победу Харлан выставили коэффициент 1,65. У ближайшей преследовательницы Софьи Великой – коэффициент 3.

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Если Харлан получит золотую медаль, это будет первая награда высшей пробы для Украины на Олимпиаде-2020. До этого украинцы получили две бронзовые медали – дзюдоистка Дарья Белодед и шпажист Игорь Рейзлин.

Расписание финальных соревнований 3-го дня Олимпиады-2020 26 июля