Кто из украинцев может получить медаль на Олимпиаде-2020 26 июля: календарь соревнований

25 июля 2021 , 17:56
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СПЕЦПРОЄКТ

Источник:

24 канал

На третий день соревнований Олимпиады, 26 июля, сборная Украины может снова пополнить свою медальную копилку. Календарь соревнований украинцев – в материале Спорт 24.

Первой из украинцев соревнование за золотую награду начнет Ольга Харлан. Наша фехтовальщица выступит в индивидуальной сабле. И является едва ли не главной фавориткой соревнования. Ведь она является первой сеяной.

Кто будет ее первым соперником еще неизвестно. Но в букмекерской компании Favbet на победу Харлан выставили коэффициент 1,65. У ближайшей преследовательницы Софьи Великой – коэффициент 3.

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Если Харлан получит золотую медаль, это будет первая награда высшей пробы для Украины на Олимпиаде-2020. До этого украинцы получили две бронзовые медали – дзюдоистка Дарья Белодед и шпажист Игорь Рейзлин.

Расписание финальных соревнований 3-го дня Олимпиады-2020 26 июля

  • 0:30 – 3:00. Триатлон. Мужчины
  • 3:00 – 11:15. Стендовая стрельба. Скит – мужчины, женщины
  • 3:00 – 7:55. Скейтбординг. Женщины, улица
  • 4:30 – 6:40. Плавание. Мужчины – 100 м брасс, 4х100 вольным стилем. Женщины – 100 м баттерфляй, 400 м вольным стилем
  • 6:00. Настольный теннис. Коу Лей – Омар Ассар
  • 6:40. Футбол. Женщины. Мария Улитина – Фабиана Силва
  • 7:45 – 11:25. Стрельба из лука. Мужские сборные
  • 8:00 – 10:45. Гребля на байдарках и каноэ. С-1 слалом, мужчины
  • 8:00. Футбол. Надежда Киченок/Людмила Киченок – Сара Эррани/Жасмин Паолини
  • 8:00. Футбол. Элина Свитолина – Айла Томлянович
  • 9:00 – 11:00. Велоспорт, маунтинбайк. Мужчины
  • 9:00 – 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, мужчины (Алексей Середа/Олег Сербин)
  • 11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 73 кг. Женщины – 57 кг
  • 12:00 – 16:25. Фехтование. Мужская рапира, индивидуальные. Женская сабля, индивидуальные (Ольга Харлан)
  • 13:00 – 16:00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, мужчины (Украина)
  • 13:00 – 16:40. Тхэквондо. Мужчины – 80 кг. Женщины – 67 кг
  • 13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины – 55 кг
  • 14:00 – 16:10. Настольный теннис. Смешанные пары
Автор: Ігор Саджениця