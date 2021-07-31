Олимпиада-2020 будет рекордной, – легкоатлетка Рыжикова после выхода в полуфинал

Легкоатлетка Анна Рыжикова квалифицировалась в полуфинал бега на 400 метров с барьерами. Украинка ожидает бешеную конкуренцию на Олимпиаде-2020.

"Была задача выйти в полуфинал с первого места"

Украинская легкоатлетка выиграла свой забег за выход в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Анна Рыжикова рассказала о своем выступлении и ожиданиях перед бегом в 1/2 финала.

Как это было Олимпиада-2020: две украинки вышли в полуфинал в беге на 400 метров с барьерами

31-летняя спортсменка проводит один из своих лучших сезонов в карьере. Это подтвердила Анна в первом старте на японской земле. Она полностью контролировала забег и скорость своих соперниц. Показать наилучшее время было главной задачей для Рыжиковой.

Скажем так, поймала соперниц на контроле. Была задача выйти в полуфинал с первого места, чтобы получить лучшую дорожку. Поэтому половину дистанции бежала быстро, дальше, когда мы сходимся в линию, контролировала соперниц, чтобы набежать на финише и забрать свое первое место,

– сказала Анна.

"Это будет рекордная олимпиада по результатам"

Рыжикова продемонстрировала время 54.56 секунд.

Главная конкурентка нашей Анны – Фемке Бол из Нидерландов, которая стала настоящей сенсацией года. В сезоне 2021 года нидерландка показала третий самый быстрый результат в истории на этой дистанции. Рыжикова ожидает невероятных результатов в следующих забегах в исполнении легкоатлеток.

Легкоатлетка из Украины хочет показать свой максимум на японской земле. Также дополнительно ее мотивируют результаты Бол к которой нужно тянуться. Рыжикова прогнозирует несколько рекордов на дистанции 400 метров с барьерами.

Задание в Токио? Показать свой максимум. Конкурентки? Нидерландка стимулирует меня бежать быстрее, тануться за ней. В этом году на Олимпиаде чрезвычайно сильная конкуренция. И я думаю, что это будет рекордная Олимпиада по результатам, которые покажут в финале. Этому все способствует, здесь быстрая дорожка, сильная конкуренция, все готовы. Очень ждали этой Олимпиады, поэтому будет интересно,

– призналась Рыжикова.

Не захотела рисковать

Фанаты могли увидеть украинку сразу на трех видах – 400 метров с барьерами, эстафета и "классические" 400 метров. Но от последнего вида Анна отказалась. Украинка не стала рисковать, ведь столько забегов дали бы слишком большую нагрузку на организм спортсменки: "Вообще не планировала бежать 400 метров без барьеров, это очень большая нагрузка. Три круга, а потом еще, надеюсь, эстафета. Надо быдть роботом, чтобы все это совместить".

Моя профильная дистанция 400 метров с барьерами, а на 400 метров я выхожу, когда надо сделать как тренировку, поработать над скоростью. Поэтому чемпионат Украины рассматривали как тренировку, а то, что получилось выполнить параллельно норматив – просто очень приятно и надо было сняться официально с этой дистанции, чтобы кто-то из другой страны или нашей мог отобраться по рейтингу,

– отметила легкоатлетка.