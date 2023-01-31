Томас Бах хочет допускать убийц к соревнованиям, – Ольга Саладуха раскритиковала главу МОК

Народная депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха раскритиковала высказывания главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха. А именно о возможном допуске россиян к соревнованиям.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российских спортсменов почти всюду отстранили от соревнований, а у России забрали право принимать международные турниры. Почти год идет война, но россияне начинают возвращаться в большой спорт. И один из шагов к такому возвращению сделал Международный олимпийский комитет.

Подробнее Поддерживают Украину, но думают о россиянах: новое заявление МОК об отстранении России

Еще больше угодить россиянам решил глава МОК Томас Бах. Ему не понравилась реакция Украины на то, что россиян могут допустить к участию в Олимпиаде-2024 даже под "нейтральным флагом".

"Эта новость возмутила не только украинцев, но и весь цивилизованный мир. Все понимают, какая идет поддержка Украине, а Томас Бах решил поступиться принципами олимпийской хартии. Хочет допускать убийц к соревнованиям, несущим мир", – возмутилась по этому поводу Ольга Саладуха.

Народный депутат такое решение МОК связывает с российским лобби, которое и дальше достаточно мощно в спорте.

Что касается Томаса Баха, то представители украинской власти и спорта по этому поводу будут обращаться в другие страны.

К теме 40 стран готовы выдвинуть ультиматум МОК, – Беленюк поблагодарил Польшу за создание коалиции

"Мы будем обращаться в парламенты других стран по поводу обращения Томаса Баха. Потому что это недопустимо. Нас уже поддержал и польский министр спорта, эстонская вице-премьер. Видели главу НОК от Финляндии, Дании. Постепенно все к нам присоединятся и поймут, что это бессмыслица какая-то", – рассказала Ольга Саладуха.