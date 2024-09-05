Харлан выходит замуж за олимпийского призера из Италии: праздничное фото

Самая титулованная украинка в истории Олимпиады Ольга Харлан наслаждается заслуженным отдыхом после Игр в Париже. Релаксирует фехтовальщица в компании своего бойфренда.

5 сентября через свои соцсети украинская фехтовальщица объявила о помолвке. Итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле сделал предложение руки и сердца.

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Харлан выходит замуж

Глядя на совместное фото счастливой пары, признание состоялось на побережье. Интересно, что 4 сентября Ольга Харлан отпраздновала свое 34-летие. Вероятно, что предложение было как раз в день рождения Ольги.

"Неожиданно" сказала "да",

– иронично подписала фото Ольга.



Ольга Харлан выходит замуж / Фото из инстаграма фехтовальщицы

Украинские спортсмены уже "залетели" в комментарии под публикацией, чтобы поздравить пару. С особым событием Ольгу и ее жениха уже поздравили Дарья Билодид, Олег Верняев, Юлия Левченко, Анжелика Терлюга, Виктория Ткачук и другие.

Отметим. Ольга уже была замужем за украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко. Но пара не выдержала испытания расстоянием, ведь Бойко переехал работать в США, а Ольга не хотела уезжать из Украины. Поэтому пара официально развелась.

Интересно, что и Ольга, и Луиджи на последних Олимпийских играх в Париже получили "бронзы" в личных соревнованиях. Также Харлан стала олимпийской чемпионкой в команде. Благодаря этим медалям уроженка Николаева стала самой титулованной украинской спортсменкой в истории Олимпиады – шесть наград.

В активе Самеле уже есть четыре олимпийские медали – по два "серебра" и "бронзы".