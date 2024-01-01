2023-й точно сделал нас сильнее, - Харлан трогательно поблагодарила ВСУ в Новый год

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан подвела итоги ушедшего года. В новогоднюю ночь она обратилась в ВСУ.

Спортсменка подчеркнула, что прошлый год был сложным. Однако она убеждена, что 2023-1 точно сделал сильнее каждого украинца.

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Трогательное поздравление Харлан

"Этот год был тяжелым. Для всех нас. Еще один год войны. Это останется в нашей памяти, навсегда... Справляться с трудностями, бороться до последнего, верить, быть сильными, быть объединенными, быть верными, терять, жить с утратой, находить позитив, радоваться, бояться, но не останавливаться. Вся наша жизнь, которая у нас есть сейчас. 2023 год точно сделал нас сильнее. С надеждой и верой шагаем в следующий год", – написала Ольга.

Также Харлан поблагодарила наших защитников за возможность встречать Новый год.

"Я хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины за то, что именно сейчас мы можем встречать новый год, для кого-то дома, для кого-то с надеждой на возвращение в родной дом. Каждому, кто защищает и отдал свою жизнь ради нашей защиты. Каждому, кто делает все чтобы наша страна была мирной и свободной, чтобы враг был обезврежен. Вечное уважение и вечная память…", – добавила она.

Выступления Харлана в новом сезоне