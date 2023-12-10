Третья медаль в сезоне: Ольга Харлан завоевала "серебро" на этапе Гран-при во Франции

Во французском Орлеане прошли соревнования первого этапа Гран-при по фехтованию сезона 2023/24. Сборная Украины заявила на турнир 12 спортсменов.

В мужском турнире наши саблисты дошли только до 1/16 финала. В женских соревнованиях в финал пробилась олимпийская чемпионка Ольга Харлан.

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Успешный сезон Харлан

На пути к финалу украинка одолела итальянку Кьяру Мормиле (15:7). В следующем раунде Ольга победила кореянку Чон Ха-Юн (15:13).

В полуфинале нашей саблистке досталась в сопернице олимпийская вице-чемпионка Токио Сесилия Бердер. Харлан победила титулованную француженку с преимуществом в четыре укола – 15:11.

Лишь в финале николаевская саблистка уступила еще одой представительнице Франции Манон Апити-Брюне. Харлан вела в поединке 11:10, но затем пропустила четыре подряд укола и в итоге уступила 12:15.

Ольга Харлан – серебряный призер Гран-при во Франции / FIE

Отметим, что это 28 медаль Гран-при в карьере Ольги Харлан. Впервые на пьедестал этой серии турниров она сошла 24 февраля 2006 года в Будапеште.