В шаге от "золота": Харлан завоевала серебряную медаль на Кубке мира по фехтованию в Алжире

В Алжире продолжается первый этап Кубка мира по фехтованию. Серебряную награду в копилку сборной Украины завоевала Ольга Харлан.

В течение 9-12 ноября столица Алжира принимает первый этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин и мужчин. Соревнования пройдут в индивидуальном и командном первенстве.

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Юбилейная медаль Харлан

Наши надежды были связаны с выступлением олимпийской чемпионки Ольги Харлан. Украинка начала турнир в статусе восьмого номера мирового рейтинга.

На пути к финалу Харлан победила в 1/32 Шихоми Фукушиму из Японии (15:7), в 1/16 – Саусен Будиаф из Алжира (15:12), в 1/8 – испанку Селию Перез Куэнцу, а в 1/4 - Татьяну Назлимов из США (15:9).

В полуфинале украинская шпажистка одержала волевую победу над Деспиной Георгиаду из Греции, которой уступала по ходу поединка. Таким образом, Ольга гарантировала себе один из двух комплектов наград.

К сожалению, в финальной схватке Харлан уступила француженке Сари Бальцер - 11:15. Титулованной украинской саблистке досталась серебряная медаль. Кстати, эта награда стала 30-й для Ольги на уровне Кубка мира.

Женский командный турнир в Алжире состоится в воскресенье, 12 ноября. Украинки стартуют со стычки против Греции.