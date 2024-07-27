О людях, которые нас защищают, – Харлан рассказала, кому посвятит олимпийскую медаль
Источник:UNITED 24 Media
Ольга Харлан надеется получить любую олимпийскую медаль. Фехтовальщица рассказала, кому посвятит возможную полученную награду.
В пятницу, 26 июля, состоялась долгожданная церемония открытия Олимпийских игр-2024. В Париж съехались около 11 тысяч спортсменов со всего мира, чтобы побороться за желанные олимпийские медали.
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Комментарий Харлан относительно Олимпиады-2024
Украинская фехтовальщица отметила, что мысли украинских спортсменов сейчас с защитниками Украины.
Каждый из нас, кто представляет Украину, в украинской команде, сейчас думает о людях, которые нас защищают, о наших военнослужащих,
– рассказала Ольга Харлан.
Отметим, что соревнования на Олимпиаде-2024 для Ольги Харлан начнутся в понедельник, 29 июля. Она встретится в бою с Сихоми Фукусимой.