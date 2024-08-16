Мне будет почти 38, – Харлан рассказала планирует ли завершать карьеру фехтовальщицы

На летних Олимпийских играх-2024 Украину представляли 140 атлетов в 22 видах спорта. Некоторые из них получили награды на соревнованиях для национальной команды.

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан получила "бронзу" в индвидуальных соревнованиях и вырвала золотую медаль из рук представительниц Южной Кореи в командном турнире по фехтованию на саблях. Украинка поделилась планами на свое будущее.

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Собирается ли Харлан завершать карьеру?

Украинская фехтовальщица впервые выступила на Олимпиаде в 2008 году в Пекине. Тогда спортсменка начала свой путь с бронзовой награды. Харлан за время своей карьеры выступила на пяти Олимпийских играх.

На вопрос о том, что победная схватка за "золото" Олимпиады-2024 была последней для Ольги, она ответила, что не знает. Фехтовальщица заявила, что всегда имела желание после победы поцеловать дорожку.

В Лос-Анджелесе мне будет почти 38. Но все же эта циферка – 5 Олимпиад – это уже много. А потом думаю: но я рано начала, мне было почти 18,

– сказала Харлан.

Также спортсменка заявила о том, что многие хоть, чтобы она участвовала в соревнованиях в Лос-Анджелес, но все будет зависеть от возможностей ее тела. Фетхувальниця считает, что можно соревноваться и в 40, и в 42 года.

Напомним, что Ольга Харлан стала самой титулованной спортсменкой в Украине. За время выступлений на Олимпиадах, кроме Токио, фехтовальщица получила 6 медалей.