Ольга Харлан выставила уникальную куклу Барби на аукцион ради помощи бойцам ВСУ

Украинская фехтовальщица пытается помочь защитникам Родины всеми возможными способами. Девушка решила продать куклу, созданную по ее прототипу.

С началом войны против России многие украинские спортсмены консолидировали силы ради помощи Родине. Большинство из них помогают финансово и в гуманитарном плане.

По теме Харлан похвасталась фото с Залужным: изображение, заряженное на победу Украины

Одной из самых активных в этом вопросе является фехтовальщица Ольга Харлан. Спортсменка объявила о новой акции ради помощи бойцам ВСУ.

Олимпийская чемпионка в 2020 году получила уникальную куклу Барби, которая является ее прототипом. Ольга решила выставить ее на благотворительный аукцион на всемирно известной платформе eBay.

Деньги с аукциона пойдут в реабилитационную клинику BODRO. Она занимается лечением и возобновлением украинских военнослужащих, возвращающихся из зоны боевых действий.

Читайте также "Отправляли фото мертвых бойцов": россияне угрожали Харлан и желали украинцы "сдохнуть"

Напомним, что недавно Харлан проявила патриотизм во время чемпионата мира по фехтованию в Милане. После победы над представительницей России Анной Смирновой украинка отказалась пожать руку сопернице.

В результате Международная федерация фехтования дисквалифицировала Харлан и отстранила ее от соревнования. Впрочем, позже под давлением общественности бан был снят, а МОК выделил Ольге вайлдкард на участие в Олимпийских играх-2024.