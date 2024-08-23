Олимпийская чемпионка с "большим сердцем": Харлан посетила раненых военных

В это нелегкое время украинцы обязаны военным, которые защищают страну от нашествия со стороны вражеской страны. Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан вместе с другими представителями спорта посетила военных в больнице.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан встретилась с врачами и ранеными в Главном клиническом госпитале. Спортсменка также рассказала о своих медалях, которые получила на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

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Харлан на встрече с военными

На встречу в госпиталь Ольга взяла с собой медали из Парижа-2024. Как отметила спортсменка, что это не только ее медали и поблагодарила военных за их мужество.

Я их не одеваю. Мне хочется их просто дать подержать, чтобы с ними фотографировались, потому что они также и ваши. Потому что благодаря вам существует наша страна. Вы помогаете невероятно, спасибо вам за это. И это также ваша победа",

– сказала Харлан.

Напомним, что недавно Ольга Харлан вместе с Сергеем Притулой продала на аукционе свою победную саблю за космическую сумму. Все вырученные средства пошли на помощь Силам обороны Украины.

Также фехтовальщица получила от председателя СБУ памятный знак "Крест почета", а президент Владимир Зеленский вручил Харлан награду "Национальная легенда Украины.