Мы их не видели, – Харлан поделилась мнением о "нейтральных" спортсменах на Олимпиаде-2024

Украинские спортсмены вернулись с Олимпиады-2024 в Париже. Дома их ждала теплая встреча и куча цветов.

Ольга Харлан была среди тех, которые встречали команду атлетов с летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Спортсмены прибыли из Варшавы на вокзал в Киеве, где их торжественно поздравили.

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Мнение Харлан о россиянах на Олимпиаде-2024

Несмотря на доказательства о поддержке войны в Украине, Международный комитет допустил к Играм в Париже российских спортсменов. Ольга Харлан на киевском вокзале поделилась мнением о "нейтральных" атлетах.

Да, к сожалению, россияне там были. несколько спортсменов. Мы их не видели. Но, кажется, все же были 15 человек. Но это все равно не столько, сколько их могли допустить. Но если бы россиян вообще не было бы - было бы идеально,

– заявила Харлан.

Напомним, что украинская спортсменка получила две медали на Олимпиаде-2024. Первая была бронзовая в индивидуальном турнире, а "золото" Харлан завоевала в командном турнире по фехтованию.

Таким образом, Ольга Харлан стала самой титулованной спортсменкой в истории Украины на Олимпиадах. В своей коллекции фехтовальщица имеет 6 различных медалей, начиная с Игр-2008 в Пекине.