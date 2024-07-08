"Это настоящее лицо России": олимпийская чемпионка об ударе по "Охматдету"

Сегодня, 8 июля, вражеская страна нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ракеты летели в направлении многих городов: Киев, Днепр, Кривой Рог, Краматорск, Славянск.

Во время атаки на Украину вражеская страна одной из ракет попала в столичную детскую больницу "Охматдет". Повреждены реанимационные, операционные и онкологическое отделение.

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Харлан об атаке россиян

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась своими эмоциями после обстрела детской больницы в Киеве. В своем инстаграме украинская спортсменка заявила, что все россияне несут ответственность за действия свое власти, а спортсмены не являются исключением. Также Ольга попросила мировое сообщество отреагировать на этот акт терроризма.

Это истинное лицо России – и таким будет всегда. Мировое сообщество должно это признать. Вместо решения пойти туда и пожать друг другу руки или принять участие в каких-то соревнованиях. Там нет мира. Нет понимания. Души нет. Только убийства и разрушения. Каждый несет ответственность. Каждый! Моя Украина. Мои люди,

– написала Харлан.

Ранее, Международная федерация тенниса (ITF) допустила к Олимпиаде-2024 в Париже российских теннисистов.

"Охматдет" крупнейшая детская больница в Украине, в которой каждый год лечат более, чем 20 тысяч детей.

Сообщают, что после утренней атаки россиян в Киеве 19 погибших и 59 раненых. Поисковые работы на данный момент продолжаются.