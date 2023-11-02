Был в шаге от фиаско: Плотницкий выиграл Суперкубок Италии по волейболу

Украинский волейболист Олег Плотницкий стал победителем Суперкубка Италии в составе Перуджи. Команда в напряженном финале сумела обыграть Лубе Чивитанова.

Суперкубок Италии по волейболу сыграли по схеме финала четырех, где кроме Перуджи, за которую выступает Плотницкий, также за победу соревновались Трентино, Лубе Чивитанова и Пьяченца.

Смотрите также Второе отличие за сезон: лидер сборной Украины по волейболу получил награду Суперлиги Италии

В полуфинале Перуджа обыграла Трентино со счетом 3:1. А в финале пришлось играть против Лубе Чивитанова.

Матч между командами показался довольно напряженным. В первом сете команды шли довольно близко, но выиграли волейболисты Лубе Чивитанова. Во втором сете большую часть времени Перуджа было впереди, но в концовке снова сильнее оказались соперники.

И только в третьем сете, который мог стать последним в матче, волейболисты Перуджи сумели "забрать концовку". "Проявить характер" им пришлось и в четвертом сете, когда победитель определился только на тай-брейке при счете 34:32.

На пятый сет, определивший победителя матч, больше сил осталось у волейболистов Перуджи. В итоге они праздновали победу в матче.

Видеообзор матча Перуджа – Лубе Чивитанова

Таким образом Перуджа в пятый раз в своей истории выиграла Суперкубок Италии. И это шестой трофей в составе итальянского клуба для украинца Олега Плотницкого. Кроме четырех Суперкубков Италии, он также выигрывал Кубок Италии, а в 2022 году – клубный чемпионат мира по волейболу.