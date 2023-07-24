"Язык актуален, это наше оружие": олимпийский чемпион из Донецка призвал перейти на украинский

Прославленный украинский гимнаст Олег Верняев стал амбасадором языкового курса "Единые". Присоединиться к проекту сможет каждый желающий из любой части света.

Российская военная агрессия продемонстрировала, насколько важную роль играет украинский язык для консолидации общества. Всеукраинский проект "Единые" поможет всем желающим перейти на украинский.

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Хороший пример для подражания

Амбасадором августовского языкового курса "Единые" стал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. Об этом в своем Instagram сообщил сам спортсмен.

Я считаю, что человека нужно поддерживать. Всегда. И помогать друг другу становиться лучше. Поэтому каждый, кто стесняется или боится, сможет окончательно перейти на украинский легко и с удовольствием,

– написал уроженец Донецка.

Олег Верняев призвал разговаривать на украинском языке / instagram.com/verniaiev13

Отметим, что к курсу может присоединиться любой желающий со всех стран мира. Проект предусматривает 28 дней поддержки перехода на украинский язык. Курс начнется 7 августа.

"Язык актуален, это наше оружие. Я перешел на украинский, как и многие мои знакомые, 24 февраля. Начал по-украински вести соцсети, вводил часы общения с друзьями, потреблял исключительно украинский контент. В повседневном общении могу делать ошибки. И это – нормально. Главное, нам нужно раз и навсегда осознать, что каждое наше действие, даже крошечное, приближает нас к столь желанной Победе!", – цитирует Верняева Киевская городская государственная администрация.

Напомним, что после полномасштабного вторжения Олег Верняев отказался от языка оккупанта. Олимпийский чемпион продолжает активно помогать украинским воинам на волонтерском фронте.